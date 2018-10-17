Jovem surta no Transcol e tenta assumir direção em cima da Terceira Ponte

Um passageiro de 21 anos foi detido pela Polícia Militar depois de tentar parar um ônibus Transcol em cima da Terceira Ponte por volta de 12h desta quarta-feira (17). Ele teria embarcado no coletivo na Enseada do Suá, em Vitória, na última parada antes da ponte, e exigido que o motorista, da linha 532, parasse no meio da travessia entre Vitória para Vila Velha para que ele pudesse sair do coletivo.
Assim que o motorista se recusou a parar, o jovem tentou tomar o volante e acabou sendo contido por outros passageiros que estavam no veículo no momento. Em conversa com a reportagem do Gazeta Online, o motorista contou que seguiu conduzindo o coletivo com o rapaz detido pelos outros passageiros até o Terminal de Vila Velha, onde a Polícia Militar foi acionada.
Ele disse, ainda, que foi um susto viver esta situação e que não esperava passar por isso. Há 18 anos como motorista de ônibus, Cassiano Malaquias, de 47 anos, estava na última viagem do dia e acabou passando por essa situação. Ele conseguiu manter o controle do veículo em cima da ponte com dificuldades, mas foi ajudado pelas pessoas que estavam no veículo.
Antes de a PM chegar, o rapaz ficou agressivo e quebrou um vidro do veículo, que faz a linha Pracinha de Eucalipto, de Vitória para Vila Velha. Cerca de 70 pessoas estavam no ônibus no momento em que o jovem tentou assumir a direção. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Vila Velha e vai ser ouvido pelo delegado da unidade.