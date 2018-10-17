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Confusão

Jovem surta no Transcol e tenta assumir direção em cima da Terceira Ponte

Confusão teria começado após o rapaz pedir ao motorista para parar em cima da ponte, o que é proibido; o motorista seguiu viagem, o rapaz tentou tomar o volante e acabou detido no Terminal de Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 18:40

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 18:40

Após ser detido por passageiros, o rapaz ainda quebrou o vidro da porta do coletivo e foi preso pela PM já no Terminal de Vila Velha Crédito: Divulgação | PM x Glacieri Carraretto
Um passageiro de 21 anos foi detido pela Polícia Militar depois de tentar parar um ônibus Transcol em cima da Terceira Ponte por volta de 12h desta quarta-feira (17). Ele teria embarcado no coletivo na Enseada do Suá, em Vitória, na última parada antes da ponte, e exigido que o motorista, da linha 532, parasse no meio da travessia entre Vitória para Vila Velha para que ele pudesse sair do coletivo.
Assim que o motorista se recusou a parar, o jovem tentou tomar o volante e acabou sendo contido por outros passageiros que estavam no veículo no momento. Em conversa com a reportagem do Gazeta Online, o motorista contou que seguiu conduzindo o coletivo com o rapaz detido pelos outros passageiros até o Terminal de Vila Velha, onde a Polícia Militar foi acionada.
Ele disse, ainda, que foi um susto viver esta situação e que não esperava passar por isso. Há 18 anos como motorista de ônibus, Cassiano Malaquias, de 47 anos, estava na última viagem do dia e acabou passando por essa situação. Ele conseguiu manter o controle do veículo em cima da ponte com dificuldades, mas foi ajudado pelas pessoas que estavam no veículo.
Antes de a PM chegar, o rapaz ficou agressivo e quebrou um vidro do veículo, que faz a linha Pracinha de Eucalipto, de Vitória para Vila Velha. Cerca de 70 pessoas estavam no ônibus no momento em que o jovem tentou assumir a direção. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Vila Velha e vai ser ouvido pelo delegado da unidade.

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