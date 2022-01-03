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Em uma curva

Idoso morre após acidente entre carro e van na ES 248, em Colatina

Ocorrência foi registrada na noite de domingo (2). Jair Queiroz chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, mas morreu na tarde desta segunda-feira (3)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 jan 2022 às 20:19

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 20:19

Acidente entre carro e van na ES 248, em Colatina.
Acidente entre carro e van na ES 248, em Colatina. Crédito: Leitor | A Gazeta
Um idoso de 76 anos morreu após um acidente envolvendo o carro que ele estava dirigindo e uma van na ES 248, em Colatina, no Noroeste do Estado, na noite de domingo (2). O Corpo de Bombeiros socorreu Jair Queiroz para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde desta segunda-feira (3).
Segundo a Polícia Militar, o idoso havia saído de Marilândia dirigindo um Toyota Etios e seguia sentido Colatina quando, ao fazer uma curva, acabou colidindo de frente com a van, que seguia no sentido contrário.
Idoso dirigia um veículo Etios e saia de Marilândia, quando colidiu com a van.
Carro bateu de frente com a van ao fazer uma curva, segundo a PM Crédito: Leitor | A Gazeta
O Corpo de Bombeiros informou que duas pessoas que estavam na van sofreram ferimentos leves e não precisaram serem encaminhadas ao hospital.
Polícia Civil foi procurada pela reportagem para esclarecer a dinâmica do acidente. Asso que houver retorno, este texto será atualizado.

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