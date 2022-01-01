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Noroeste do ES

Motociclista morre em acidente com carro em Boa Esperança

Com o impacto da batida, o corpo do motociclista foi parar em cima do carro envolvido no acidente. Colisão ocorreu na manhã deste sábado (1°)

Publicado em 

01 jan 2022 às 19:00

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 19:00

acidente
Motociclista morreu em acidente em Boa Esperança Crédito: Leitor A Gazeta
Um homem morreu em um acidente envolvendo a moto em que ele estava e um carro na  manhã deste sábado (1º), na rodovia que liga Boa Esperança, no Noroeste do Estado, ao Patrimônio do Bis, distrito de Nova Venécia.
De acordo com a Polícia Militar, com o impacto da colisão, o motociclista foi parar em cima do carro e morreu no local. Uma pessoa que estava no carona do veículo foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com alguns ferimentos.
Segundo a Polícia Civil, o motorista foi levado para a Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi ouvido e liberado, pois permaneceu no local do acidente e não havia indício que justificasse a prisão em flagrante.
acidente
Grave acidente deixa um motociclista morto em Boa Esperança Crédito: Leitor A Gazeta
O local da colisão foi periciado e o corpo da vítima encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e liberado para os familiares.
O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Polícia de Boa Esperança.
*Com informações de Maria Luiza Silva, da TV Gazeta Norte

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