Motociclista morre em acidente com carro em Boa Esperança

Motociclista morreu em acidente em Boa Esperança Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem morreu em um acidente envolvendo a moto em que ele estava e um carro na manhã deste sábado (1º), na rodovia que liga Boa Esperança , no Noroeste do Estado, ao Patrimônio do Bis, distrito de Nova Venécia

De acordo com a Polícia Militar, com o impacto da colisão, o motociclista foi parar em cima do carro e morreu no local. Uma pessoa que estava no carona do veículo foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com alguns ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, o motorista foi levado para a Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi ouvido e liberado, pois permaneceu no local do acidente e não havia indício que justificasse a prisão em flagrante.

Grave acidente deixa um motociclista morto em Boa Esperança Crédito: Leitor A Gazeta

O local da colisão foi periciado e o corpo da vítima encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e liberado para os familiares.

O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Polícia de Boa Esperança.