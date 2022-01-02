Acidente entre motos e caminhonete deixa um morto e 6 feridos em Rio Bananal

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas em um acidente no bairro São Sebastião, em Rio Bananal, Norte do Estado, na noite deste sábado (1º). O acidente foi entre duas motos e uma caminhonete, atingindo também pedestres no local. O Samu foi acionado e moradores ajudaram no socorro às vítimas.

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor da caminhonete disse que no momento do acidente sinalizou para virar à esquerda, quando as duas motos, em alta velocidade, bateram na lateral do veículo dele.

O condutor de uma das motos morreu na hora. O carona ficou ferido, foi socorrido e encaminhado para um hospital em Colatina.

As outras duas pessoas que estavam na outra moto também ficaram feridas, foram socorridas e levadas para Linhares e Colatina com escoriações.

Outras três pessoas que passavam na rua no momento do acidente foram atropeladas e também precisaram de apoio de ambulâncias que vieram do hospital municipal de Rio Bananal.

Quando os militares chegaram ao local do acidente, moradores já tentavam prestar socorro às vítimas enquanto aguardavam a chegada do Samu.

O condutor da caminhonete não precisou de atendimento médico. Ele fez o teste do etilômetro, o conhecido bafômetro, e o resultado foi negativo. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares.