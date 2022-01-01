Turistas com sintomas de gripe podem buscar unidades de atendimento no ES

Unidades de saúde dos municípios de Itapemirim, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy e Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo, estão abertas para receber moradores e turistas com sintomas gripais nos primeiros dias do ano de 2022. As informações são da TV Gazeta Sul.

A demanda por atendimento a pessoas com sintomas de gripe aumentou. Em Itapemirim, por exemplo, com a chegada de turistas no município para o verão e a alta no número de casos de síndrome gripal, o Hospital Menino Jesus registrou o dobro de atendimentos. Em média, normalmente, são atendidos cerca de 90 pacientes por dia. Contudo, durante essa semana, o número alcançou mais de 200.

Hospital Menino Jesus, em Itapemirim Crédito: Divulgação/HECI

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou que o Estado atravessa uma epidemia provocada por vírus Influenza. Logo, a recomendação é procurar as unidades de saúde nos primeiros sintomas da doença, senda elas: febre, tosse, congestão nasal, dor no corpo, dor de garganta e cansaço.

ATENDIMENTO

Em Presidente Kennedy, o Pronto Atendimento Municipal funciona normalmente, durante 24 horas. O mesmo acontece em Marataízes, na Unidade de Pronto Atendimento na Avenida Heráclito Marques, localizada na Cidade Nova.

Já no município de Itapemirim, o atendimento acontece no Hospital Menino Jesus. Em Piúma é no Hospital Nossa Senhora da Conceição, e em Anchieta é na Unidade de Pronto Atendimento da cidade.