Operação Ano Novo: ES teve 4 mortes em acidentes nas rodovias federais

Operação Ano Novo, no feriadão do Réveillon — de 30 de dezembro de 2021 até o último domingo (2) — aumento no número de mortes em acidentes nas rodovias federais do Estado capixaba. Neste ano, foram quatro mortes, enquanto a operação realizada no ano anterior registrou dois óbitos ocorreram no mesmo período. Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) registrou, na, no feriadão do Réveillon — de 30 de dezembro de 2021 até o último domingo (2) — aumento no número de mortes em acidentes nas rodovias federais do Estado capixaba. Neste ano, foram quatro mortes, enquanto a operação realizada no ano anterior registrou dois óbitos ocorreram no mesmo período.

Durante a operação, a PRF registrou um total de 21 acidentes de trânsito. Dessas ocorrências, 31 pessoas ficaram feridas e foram registrados quatro óbitos. No ano passado, no período de 31 de dezembro de 2020 até 2 de janeiro de 2021, foram 34 acidentes, 60 feridos e 2 mortos.

Nesse sentido, apesar do número de mortes duplicar, em comparação com a Operação Ano Novo 20/21, houve uma redução de 38% no total de acidentes registrados e uma diminuição de 48% no número de feridos.

Durante o feriado de Ano Novo 2021/2022, um total de 2.468 pessoas foram abordadas, 345 ultrapassagens proibidas foram registradas, 255 condutores foram notificados por não utilizarem o cinto de segurança e 271 testes de alcoolemia foram realizados, com 25 motoristas flagrados dirigindo sob o efeito de álcool.

OCORRÊNCIAS CRIMINAIS

Segundo a PRF-ES, várias ocorrências criminais foram registradas durante a operação. Sete veículos roubados foram recuperados durante as fiscalizações. Dois mandados de prisão por trafico de intorpecentes foram cumpridos: um na BR 259 em Colatina, no dia 31, e outro na noite do último domingo (2) na Serra.

Na ocorrência no município da Serra, um traficante conhecido como "Zé da Maconha" foi detido pela PRF em ação conjunta com a Polícia Federal, após anos como foragido da Justiça. Além disso, duas pistolas calibre 09 mm e um revólver calibre 38 foram apreendidos.

CONDUTORES DEVEM COLABORAR

De acordo com o balanço divulgado pela PRF-ES, os acidentes com óbitos registrados ocorreram em pistas simples, sendo um do tipo capotamento e um do tipo saída de pista.