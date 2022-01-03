Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da PRF

Operação Ano Novo: ES teve 4 mortes em acidentes nas rodovias federais

Foram 21 acidentes entre 30 de dezembro de 2021 e o último domingo (2), que deixaram 31 pessoas feridas. No ano anterior, foram registradas 2 mortos e 60 feridos em 34 ocorrências no período

Publicado em 

03 jan 2022 às 19:15

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 19:15

Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) registrou, na Operação Ano Novo, no feriadão do Réveillon — de 30 de dezembro de 2021 até o último domingo (2) — aumento no número de mortes em acidentes nas rodovias federais do Estado capixaba. Neste ano, foram quatro mortes, enquanto a operação realizada no ano anterior registrou dois óbitos ocorreram no mesmo período.
Durante a operação, a PRF registrou um total de 21 acidentes de trânsito. Dessas ocorrências, 31 pessoas ficaram feridas e foram registrados quatro óbitos. No ano passado, no período de 31 de dezembro de 2020 até 2 de janeiro de 2021, foram 34 acidentes, 60 feridos e 2 mortos.
Nesse sentido, apesar do número de mortes duplicar, em comparação com a Operação Ano Novo 20/21, houve uma redução de 38% no total de acidentes registrados e uma diminuição de 48% no número de feridos.
Durante o feriado de Ano Novo 2021/2022, um total de 2.468 pessoas foram abordadas, 345 ultrapassagens proibidas foram registradas, 255 condutores foram notificados por não utilizarem o cinto de segurança e 271 testes de alcoolemia foram realizados, com 25 motoristas flagrados dirigindo sob o efeito de álcool.

OCORRÊNCIAS CRIMINAIS

Segundo a PRF-ES, várias ocorrências criminais foram registradas durante a operação. Sete veículos roubados foram recuperados durante as fiscalizações. Dois mandados de prisão por trafico de intorpecentes foram cumpridos: um na BR 259 em Colatina, no dia 31, e outro na noite do último domingo (2) na Serra.
Na ocorrência no município da Serra, um traficante conhecido como "Zé da Maconha" foi detido pela PRF em ação conjunta com a Polícia Federal, após anos como foragido da Justiça. Além disso, duas pistolas calibre 09 mm e um revólver calibre 38 foram apreendidos.

CONDUTORES DEVEM COLABORAR

De acordo com o balanço divulgado pela PRF-ES, os acidentes com óbitos registrados ocorreram em pistas simples, sendo um do tipo capotamento e um do tipo saída de pista.
"Nesse sentido, ratificamos que além do reforço no policiamento ostensivo e aumento na fiscalização, sempre é necessária a colaboração dos condutores para que os índices de acidentes e mortes no trânsito diminuam", reforçou a corporação.

Veja Também

Motociclista é socorrido de helicóptero após grave acidente na BR 101

Acidente entre motos e caminhonete deixa um morto e 6 feridos em Rio Bananal

Motociclista morre em acidente com carro em Boa Esperança

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente espírito santo estradas trânsito Réveillon Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados