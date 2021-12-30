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Roubo a residência

Assaltantes invadem casa e um deles é baleado por morador em Anchieta

Segundo a PM, casal relatou que teve a casa invadida por seis criminosos. A mulher foi rendida e o marido, ao ver a esposa na mira da arma, atirou e atingiu um dos assaltantes
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

30 dez 2021 às 16:24

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 16:24

Uma casa foi invadida por um grupo de assaltantes na noite dessa quarta-feira (29), em Parati, no município de Anchieta, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, ao ver a esposa na mira de um dos criminosos, um morador da residência reagiu e atirou contra os suspeitos, atingindo um deles.
Segurança - Policial militar
Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de roubo a residência em Anchieta Crédito: Carlos Alberto Silva
A PM foi acionada para atender a ocorrência de roubo a residência. No local, um casal relatou aos militares que seis indivíduos invadiram o quintal da casa deles e seguiram até a varanda. “A mulher estava sentada com sua irmã e uma irmã quando um dos suspeitos, armados, anunciou o assalto”, informou a polícia, em nota.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, desesperada com a situação, a mulher começou a falar alto para tentar chamar a atenção do marido, que se encontrava em outro cômodo da casa. Um assaltante, então, pegou três celulares que estavam em cima da mesa e perguntou se havia algo mais de valor na residência.
Segundo relatado aos militares, o marido, ao perceber um movimento estranho dentro de casa, foi verificar o que estava acontecendo e saiu pela porta dos fundos com uma arma. “Na varanda, ele se deparou com o suspeito mirando a arma na direção da sua esposa e efetuando disparos. O morador revidou a injusta agressão e o suspeito foi atingido”, explicou a PM.
Em seguida, os outros indivíduos saíram correndo em direção à praia. Um homem saiu da restinga, entrou na água e nadou para o fundo. O suspeito recebeu voz da polícia para que retornasse, no entanto, ele seguiu em direção a um barco de pesca que estava ancorado.
A Polícia Militar realizou buscas, mas não localizou nenhum suspeito na região. Segundo a PM, posteriormente, um homem baleado – que seria um dos suspeitos – deu entrada no Pronto Atendimento de Guarapari.

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