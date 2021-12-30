Assaltantes invadem casa e um deles é baleado por morador em Anchieta

Uma casa foi invadida por um grupo de assaltantes na noite dessa quarta-feira (29), em Parati, no município de Anchieta , no Sul do Estado . Segundo a Polícia Militar , ao ver a esposa na mira de um dos criminosos, um morador da residência reagiu e atirou contra os suspeitos, atingindo um deles.

Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de roubo a residência em Anchieta Crédito: Carlos Alberto Silva

A PM foi acionada para atender a ocorrência de roubo a residência. No local, um casal relatou aos militares que seis indivíduos invadiram o quintal da casa deles e seguiram até a varanda. “A mulher estava sentada com sua irmã e uma irmã quando um dos suspeitos, armados, anunciou o assalto”, informou a polícia, em nota.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, desesperada com a situação, a mulher começou a falar alto para tentar chamar a atenção do marido, que se encontrava em outro cômodo da casa. Um assaltante, então, pegou três celulares que estavam em cima da mesa e perguntou se havia algo mais de valor na residência.

Segundo relatado aos militares, o marido, ao perceber um movimento estranho dentro de casa, foi verificar o que estava acontecendo e saiu pela porta dos fundos com uma arma. “Na varanda, ele se deparou com o suspeito mirando a arma na direção da sua esposa e efetuando disparos. O morador revidou a injusta agressão e o suspeito foi atingido”, explicou a PM.

Em seguida, os outros indivíduos saíram correndo em direção à praia. Um homem saiu da restinga, entrou na água e nadou para o fundo. O suspeito recebeu voz da polícia para que retornasse, no entanto, ele seguiu em direção a um barco de pesca que estava ancorado.