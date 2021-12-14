Mãe e filho mortos atropelados são sepultados em Anchieta

A dona de casa Juliana Lacerda de Oliveira, de 37 anos, e o filho dela, Robson de Oliveira Ferreira, de 7 anos, foram sepultados na manhã desta terça-feira (14) na localidade de Itaperoroma Baixa, interior de Anchieta, no Litoral Sul, onde moravam. Os dois morreram no início da noite do último domingo (11), após serem atropelados em um ponto de ônibus às margens da BR 101, em Iconha.
O velório ocorreu na quadra da comunidade de Itaperoroma Baixa, onde amigos e familiares se despediram dos dois.
MOTORISTA SEGUE INTERNADO
O acidente aconteceu após o motorista, identificado como Gustavo Sandrini, perder o controle do carro, invadir o acostamento e atropelar Juliana e Robson, que estavam em um ponto de ônibus a caminho da igreja. O menino morreu no local e a mãe chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Gustavo realizou o teste de alcoolemia, que acusou 0,53 mg/l. Ele sofreu lesões graves e foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde está internado no pronto-socorro.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o condutor do veículo não foi conduzido para a delegacia, uma vez que se encontra hospitalizado e sob escolta da Polícia Rodoviária Federal. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Anchieta. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto, diz a polícia.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.
Atualização
14/12/2021 - 11:32
Após a publicação da reportagem, o motorista que dirigia o carro que causou os atropelamentos foi identificado. O texto foi atualizado com o nome dele.