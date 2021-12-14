Mãe e filho mortos atropelados são sepultados em Anchieta

Mãe e filho que morreram após acidente são enterrados em Anchieta Crédito: Bruna Hemerly/TV Gazeta Sul

O velório ocorreu na quadra da comunidade de Itaperoroma Baixa, onde amigos e familiares se despediram dos dois.

Mãe e filho que morreram após acidente são enterrados em Anchieta Crédito: Bruna Hemerly - TV Gazeta Sul

MOTORISTA SEGUE INTERNADO

O acidente aconteceu após o motorista, identificado como Gustavo Sandrini, perder o controle do carro, invadir o acostamento e atropelar Juliana e Robson, que estavam em um ponto de ônibus a caminho da igreja. O menino morreu no local e a mãe chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Gustavo realizou o teste de alcoolemia, que acusou 0,53 mg/l. Ele sofreu lesões graves e foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde está internado no pronto-socorro.

Juliana e Robson (mãe e filho) moravam perto do local do acidente Crédito: Reprodução

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o condutor do veículo não foi conduzido para a delegacia, uma vez que se encontra hospitalizado e sob escolta da Polícia Rodoviária Federal. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Anchieta. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto, diz a polícia.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br