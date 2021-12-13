Motorista que matou mãe e filho em Iconha ingeriu álcool, diz PRF

O motorista que atropelou e matou a dona de casa Juliana Lacerda de Oliveira, de 37 anos, e o filho dela, Robson de Oliveira Ferreira, de 7, no acostamento da BR 101, em Iconha, no domingo (12), estava alcoolizado no momento do acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor — que não teve o nome informado — realizou o teste de alcoolemia, que acusou 0,53 mg/l.
Segundo a PRF, o motorista do carro sofreu lesões graves e precisou de atendimento médico. Ele foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde está internado no pronto-socorro. A corporação informou que o caso é investigado pela Polícia Civil.
Já a Polícia Civil disse, por nota, em resposta à demanda feita pela reportagem, que o condutor do veículo não foi conduzido para a delegacia porque está hospitalizado e sob escolta da Polícia Rodoviária Federal. "O caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Anchieta. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto”, comunicou.
O acidente aconteceu após o motorista perder o controle do carro, invadir o acostamento e atropelar Juliana e Robson, que estavam em um ponto de ônibus a caminho da igreja. O menino morreu no local e a mãe chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
O velório de mãe e filho será realizado na quadra de Itaperoroma Baixa, em Anchieta, onde as vítimas moravam, e o enterro será no cemitério da mesma região, às 8h30 desta terça-feira (14).