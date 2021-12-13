Motorista que matou mãe e filho em Iconha ingeriu álcool, diz PRF

Já a Polícia Civil disse, por nota, em resposta à demanda feita pela reportagem, que o condutor do veículo não foi conduzido para a delegacia porque está hospitalizado e sob escolta da Polícia Rodoviária Federal. "O caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Anchieta. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto”, comunicou.