Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abertura de ninho

Vídeo mostra filhotes de tartarugas indo para o mar em praia de Anchieta

Atração natural aconteceu nesta quinta-feira (6); previsão é que ocorram novas aberturas de ninho neste verão
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

06 jan 2022 às 18:36

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 18:36

Diversos filhotes de tartarugas marinhas correram para o mar por volta das 17h da tarde desta quinta-feira (6), na praia da Guanabara, no litoral de Anchieta, no Sul do Estado. Segundo a prefeitura do município, a ação, chamada "abertura de ninho", foi acompanhada por técnicos do Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar), Organização não governamental (ONG) que monitora as espécies de tartarugas que desovam na região.
A presidente do IPCMar, a bióloga Maria Ferreira, explicou que a ONG monitora diversos ninhos nas praias de Anchieta, e que a espécie mais famosa é a Caretta caretta, também conhecida como cabeçuda. “Estamos com vários ninhos sendo monitorados em Guanabara e nas praias da Boca da Baleia e Além”, disse.
Os horários das próximas aberturas de ninhos vão ser divulgados pela Prefeitura de Anchieta no site e nas redes sociais do órgão. No entanto, as pessoas também podem entrar em contato com o IPCMAR para receber mais informações e agendar visitas na sede do instituto, onde é possível conferir uma exposição com materiais biológicos e conhecer filhotes de tartarugas marinhas em tanques especiais. O telefone é o 28 3536-3547.
Filhotes de tartarugas marinhas são soltos em praia de Anchieta
A Praia da Guanabara, em Anchieta, apresenta grande incidência de desova de tartarugas da espécie Caretta caretta Crédito: Caio Dias

Veja Também

Tartaruga nasce com duas cabeças em praia de Anchieta

Curiosidades da tartaruga-de-couro: a gigante do mar que se reproduz no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta litoral ES Sul Mundo Animal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados