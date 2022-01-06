Vídeo mostra filhotes de tartarugas indo para o mar em praia de Anchieta

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A presidente do IPCMar, a bióloga Maria Ferreira, explicou que a ONG monitora diversos ninhos nas praias de Anchieta, e que a espécie mais famosa é a Caretta caretta , também conhecida como cabeçuda. “Estamos com vários ninhos sendo monitorados em Guanabara e nas praias da Boca da Baleia e Além”, disse.

Os horários das próximas aberturas de ninhos vão ser divulgados pela Prefeitura de Anchieta no site e nas redes sociais do órgão. No entanto, as pessoas também podem entrar em contato com o IPCMAR para receber mais informações e agendar visitas na sede do instituto, onde é possível conferir uma exposição com materiais biológicos e conhecer filhotes de tartarugas marinhas em tanques especiais. O telefone é o 28 3536-3547.