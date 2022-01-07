Mais de 450 maços de cigarros contrabandeados são apreendidos no ES

Mais de 450 maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos pela Guarda Municipal de Vila Velha, na Grande Vitória, nesta quinta-feira (6). Os pacotes estavam dentro de uma distribuidora de bebidas do bairro Boa Vista II.
Segundo a Guarda, o dono da distribuidora revendia os cigarros contrabandeados. No carro dele, os agentes também encontraram duas armas.
O homem de 26 anos é da Bahia, mas mora em Vila Velha. Ele foi preso e levado para a sede da superintendência da Polícia Federal, em São Torquato. O nome dele não foi divulgado.
Com informações do G1 ES