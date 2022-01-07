Mais de 450 maços de cigarros contrabandeados são apreendidos no ES

Segundo a Guarda, o dono da distribuidora revendia os cigarros contrabandeados. No carro dele, os agentes também encontraram duas armas.

O homem de 26 anos é da Bahia, mas mora em Vila Velha. Ele foi preso e levado para a sede da superintendência da Polícia Federal, em São Torquato. O nome dele não foi divulgado.