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Vila Velha

Mais de 450 maços de cigarros contrabandeados são apreendidos no ES

Pacotes estavam dentro de uma distribuidora de bebidas no bairro Boa Vista II; apreensão foi feita pela Guarda Municipal de Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2022 às 15:03

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 15:03

Mais de 450 maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos em Vila Velha
Mais de 450 maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos em Vila Velha Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha
Mais de 450 maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos pela Guarda Municipal de Vila Velha, na Grande Vitória, nesta quinta-feira (6). Os pacotes estavam dentro de uma distribuidora de bebidas do bairro Boa Vista II.
Segundo a Guarda, o dono da distribuidora revendia os cigarros contrabandeados. No carro dele, os agentes também encontraram duas armas.
O homem de 26 anos é da Bahia, mas mora em Vila Velha. Ele foi preso e levado para a sede da superintendência da Polícia Federal, em São Torquato. O nome dele não foi divulgado.
Com informações do G1 ES

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