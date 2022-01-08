PF prende dupla suspeita de gerir estabelecimento de tráfico humano no ES

Imagens mostram o carro em que a dupla estava quando foi presa pela Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais nesta sexta-feira (7) Crédito: Divulgação | Polícia Federal do Espírito Santo

De acordo com a investigação da Polícia Federal do Espírito Santo , a dupla recrutava pessoas – em solos capixaba e mineiro – que desejavam emigrar ilegalmente para os Estados Unidos , por meio da fronteira com o México. Cada "cliente" pagava até U$ 30 mil para garantir os "serviços".

"O casal é suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em tráfico de seres humanos. Ao que tudo indica, essas duas pessoas eram responsáveis pela manutenção de um entreposto (um estabelecimento) com inúmeras famílias e crianças que seriam enviadas de forma ilegal aos EUA" Delegado Eugênio Ricas - Superintendente Regional da Polícia Federal no Espírito Santo

A casa em que funcionava esse "ponto de apoio" foi identificada em setembro do ano passado pela PF. Na época, sete adultos e três crianças foram encontradas em condições precárias, aguardando arranjos (como a preparação de documentos e compra de passagens) necessários para a emigração ilegal.

Em entrevista na época, o delegado Ivo Roberto Costa explicou parte da logística. "Como a deportação para famílias é mais complicado, os criminosos tentam criar famílias fraudulentas. Eles emprestam crianças , falsificam documentação e realizam a viagem como se o parentesco fosse real", disse.

PF investiga migração ilegal para os EUA no ES

Ainda segundo a PF, o casal era procurado há cerca de quatro meses, alvo de um mandado de prisão expedido pela Segunda Vara Criminal de Vitória. A dupla detida nesta sexta-feira (7) em uma ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal será levada ao presídio e ficará à disposição da Justiça.

Tanto o homem quanto a mulher responderão por dois crimes: associação criminosa e promoção de migração ilegal. O primeiro prevê uma pena que varia de três a oito anos anos de reclusão e o pagamento de multa. Já o segundo pode levar de dois a cinco anos de detenção, também incorrendo em multa.

SUSPEITO JÁ FOI PRESO ANTES

Um desses suspeitos detidos já chegou a ser indiciado e preso pelo mesmo crime pelo Grupo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e ao Contrabando de Migrantes da Polícia Federal de Minas Gerais. Outros detalhes não foram informados e demais envolvidos seguem foragidos, de acordo com a PF-ES.

ES: O 3º ESTADO NA IMIGRAÇÃO ILEGAL

Conforme informações da Polícia Federal capixaba, o Espírito Santo é o terceiro estado com o maior número de pessoas detidas pela tentativa de entrar ilegalmente nos EUA – só ficando atrás de Minas Gerais e Rondônia. Estima-se que quase 5 mil brasileiros foram detidos na fronteira a cada mês em 2021.