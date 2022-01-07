Operação contra quadrilha do tráfico prende mais um alvo em Vitória

Natan dos Santos Silva, de 18 anos, vulgo Capacete Crédito: Polícia Civil

Operação Sicário II, coordenada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Contando com ele, ao todo, 29 suspeitos de integrarem uma organização criminosa já foram presos. Segundo a Um jovem identificado como Natan dos Santos Silva, de 18 anos, foi preso nesta quinta-feira (6) durante ação da, coordenada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Contando com ele, ao todo, 29 suspeitos de integrarem uma organização criminosa já foram presos. Segundo a Polícia Civil , o grupo atua no tráfico de drogas nos morros do Macaco, Itararé, Cruzamento e Conquista, em Vitória, além de outros locais com ramificações comandados pelos chamados "Irmãos Vera".

A prisão ocorreu no Morro do Cruzamento, em Vitória , com apoio da equipe especializada em patrulhamento de áreas elevadas do 1º Batalhão da Polícia Militar. “Temos um trabalho integrado com a Polícia Militar e compartilhamos com a equipe especializada informações sobre os mandados de prisão que estão pendentes de cumprimento. Nessa quinta-feira, essa integração resultou na 29ª prisão da Operação Sicário II”, explicou o chefe do DHPP, delegado Romualdo Gianordolli Netto.

A equipe especializada em patrulhamento de áreas elevadas do 1º BPM realizava uma incursão no Morro do Cruzamento quando sentiu forte odor de maconha proveniente de um grupo que estava dentro de uma barbearia e decidiu fazer a abordagem. Entre os suspeitos estava Natan, vulgo Capacete, que traficava drogas na boca de fumo conhecida como B1, no Morro do Cruzamento. Contra ele existia um mandado de prisão sigiloso, fruto das investigações realizadas na Operação Sicário II.

O comandante do 1º Batalhão, tenente-coronel Leandro Santa Clara Menezes, frisou sobre a importância da especialização dos militares nas áreas de morro para o desenvolvimento de um trabalho ainda mais eficaz. “Temos a equipe Especializada de Patrulha em Morros, que realiza um importante trabalho de policiamento comunitário, com profundo conhecimento sobre áreas de difícil acesso do município", disse o comandante.

"Comunidades como Piedade, Alagoano, Morro do Quadro, Morro da Capixaba, Forte São João, Romão, Cruzamento, além do Morro do Macaco, Jaburu e Complexo da Penha, são regiões que frequentemente recebem nossos policiais, que, conhecendo as escadarias e becos desses morros, bem como a população local, realizam melhor atuação preventiva com resolução de conflitos e respostas aos crimes ocorridos nas imediações, sendo referência para os moradores dessas comunidades”, completou.

Denúncias anônimas que estão em apuração no Departamento de Homicídios indicam que o detido pode ter participado de um ataque ocorrido na madrugada da última quarta-feira (05), no bairro Forte São João. O ataque está relacionado à disputa entre grupos criminosos e tentativa de expansão da organização criminosa que atua no Morro do Cruzamento. O detido foi encaminhado para o plantão do DHPP e, após os procedimentos de praxe, conduzido ao Centro de Triagem de Viana.

OPERAÇÃO SICÁRIO