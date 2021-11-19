Veja quem é quem na organização do Primeiro Comando de Vitória (PCV)

Para o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, o diferencial da Operação Sicário é a robustez de provas que permitem que os criminosos permaneçam presos.

“As prisões são importantíssimas e muito qualificadas, com o apoio da Justiça e do Ministério Público. Lamentamos muito esse envolvimento social de jovens de 12 a 28 anos, de famílias desestruturadas, afastados das escolas, não enxergam o emprego formal como oportunidade de vida e vivem se rivalizando, o que traz o aumento de homicídios”, evidencia.

Ramalho ressalta ainda que a Operação Sicário não terminou e deve continuar até conseguir prender os envolvidos com a organização criminosa.

Entre as 24 prisões, a polícia destaca que a mais importante foi a de Tiago Candido Viana, conhecido como Baé. Ele é apontado como uma pessoa discreta que não fica no território e é um dos principais fornecedores de armas e drogas para a organização, além de ter contato direto com o líder do PCV, o Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo, que segue foragido.

NÚCLEOS E AS FUNÇÕES DE CADA MEMBRO DO PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA

Comando Central: fica dentro do presídio e avalia as principais determinações da organização. Cada membro tem um voto e juntos decidem a abertura de guerras contra os bairros;

fica dentro do presídio e avalia as principais determinações da organização. Cada membro tem um voto e juntos decidem a abertura de guerras contra os bairros; Lideranças: cada morro tem uma liderança. A Polícia Civil explica que a ideia é ter um líder local do próprio bairro, em uma espécie de “franquias”. Os membros não pegam em armas, só dão determinações;

cada morro tem uma liderança. A Polícia Civil explica que a ideia é ter um líder local do próprio bairro, em uma espécie de “franquias”. Os membros não pegam em armas, só dão determinações; Gerentes: existem gerentes por localidade, por tipo de droga e por quantidade de material ilícito vendido. Eles gerenciam o tráfico nos bairros;

existem gerentes por localidade, por tipo de droga e por quantidade de material ilícito vendido. Eles gerenciam o tráfico nos bairros; Contenção: pegam em armas e cometem os homicídios;

pegam em armas e cometem os homicídios; Vapores e visão: os “vapores” são os que efetivamente vendem as drogas e acabam ficando mais expostos às operações policiais, já os do “visão”, são a parte mais baixa da pirâmide do crime, ficam com radiocomunicadores, fazem os foguetórios e não estão dentro da divisão dos recursos, recebendo R$ 120 por uma jornada de 12;

os “vapores” são os que efetivamente vendem as drogas e acabam ficando mais expostos às operações policiais, já os do “visão”, são a parte mais baixa da pirâmide do crime, ficam com radiocomunicadores, fazem os foguetórios e não estão dentro da divisão dos recursos, recebendo R$ 120 por uma jornada de 12; Contenção: conhecidos como “faixa preta”, pegam em armas, cometem os homicídios e têm que defender o bairro.

conhecidos como “faixa preta”, pegam em armas, cometem os homicídios e têm que defender o bairro. Outras funções: transporte de drogas e criptografia de rádios.

Principais áreas de atuação do Primeiro Comando de Vitória (PCV) Crédito: Divulgação | PCES

O PCV

Primeiro Comando de Vitória (PCV) tem sede no Comando Vermelho (CV). tem sede no Bairro da Penha , que fica na região conhecida como território do bem, e surgiu em 2010, em um modelo parecido com o do Primeiro Comando da Capital (PCC), mas hoje é filiado ao

A região da Penha é definida pelo chefe do DHPP, delegado Romualdo Gianordolli, como o “centro gravitacional da criminalidade do Espírito Santo”. Na época, foi apreendido um bilhete em uma unidade prisional com o suposto estatuto que marcaria a criação dessa organização criminosa.

Análises do Centro de Inteligência e Análise Telemática da Polícia Civil (Ciat) identificaram que esse grupo criminoso se articulou com o passar dos anos, mesmo com o trabalho policial de combate ao tráfico de drogas na região.

Entre as principais áreas de atuação da organização, estão os bairros Itararé, Bonfim, Penha e São Benedito. As investigações apontam que há, ainda, ramificação por diversos municípios da Grande Vitória e do Norte do Estado.

BATISMO

Segundo o delegado Romualdo Gianordolli, nem todos que trabalham junto ao PCV são batizados. O batismo ocorre na escadaria dos trabalhadores, em um local conhecido como jaqueira e é feito pelo chefe da organização, o Marujo.

Quando o membro é batizado, ele tem assistência jurídica, com advogados, e familiar. Caso o criminoso seja preso, a família dele não fica desamparada. No entanto, após o batismo, caso queira deixar a organização, o membro tem que se tornar evangélico, comprovando que mudou de vida, ou é morto.

ESTATUTO DO PCV

Ainda de acordo com Gianordolli, o estatuto do PCV começou em 2010 com cerca de 10 artigos e, atualmente, tem 33 artigos.

CRIPTOGRAFIA

Entre as táticas dos criminosos para atrapalhar o trabalho da polícia, os membros do núcleo "visão" usavam criptografia nos radiocomunicadores. Eles trocam as frequências dos equipamentos para os policiais não conseguirem capturar o que o PCV conversa. Além da frequência utilizada pelos membros, os chefes da organização possuem uma própria.

OSTENTAM ARMAS

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra Pedro Bala e Pulga, o que tem uma granada pendurada na cintura, dançando em uma festa. Nas imagens é possível ver outro homem fortemente armado ao fundo. Segundo as investigações, Pulga é o principal segurança de Marujo. Veja abaixo:

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HOMICÍDIOS NO NORTE DO ES

Questionado sobre os homicídios ocorridos em municípios do Norte do Estado, como em Conceição da Barra, Linhares e São Mateus, Ramalho definiu a ligação com o PCV como “total”.