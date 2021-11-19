Foragido da Justiça é preso em operação da PM na Serra

Com os suspeitos, a polícia encontrou drogas, dinheiro e rádios comunicadores, além de uma arma Crédito: Divulgação/PMES

Dois suspeitos foram presos no bairro Planalto Serrano, na Serra , na noite desta quinta-feira (19). Eles estavam em uma motocicleta que foi abordada pela Polícia Militar e, segundo a corporação, um deles estava armado e é considerado fugitivo da Justiça. Ele chegou a tentar enganar os policiais, falando o nome do irmão, mas foi identificado. Eles não tiveram a identidade revelada.

Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra momento da abordagem aos suspeitos no Bloco C do bairro Planalto Serrano. Os dois estavam na motocicleta, que aparece caída na rua. O carona do veículo, segundo o cabo Fernando, estava armado. Ele era considerado foragido da Justiça e tentou enganar a polícia na abordagem. Assista abaixo:

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"Um dos indivíduos deu o nome do irmão. Ele ja é conhecido ali no tráfico. Ele deu o nome do irmão porque ele estava com um mandado de prisão. Ele estava cumprindo a pena dele no regime semiaberto, se evadiu e foi recapturado hoje (18)", disse.

A operação foi da Força Tática da PM. Durante a ação, os policiais tiveram que pedir reforço e outras viaturas chegaram para fazer um cerco em Planalto Serrano. Para conseguir prender os suspeitos, de acordo com o cabo Fernando, os policiais tiveram que entrar no bairro a pé, por uma região de mata. Isso para surpreender os criminosos e não dar chance para eles fugirem da abordagem.

"Planalto Serrano é um bairro complicado na Serra porque ele só tem uma entrada e uma saída. Os criminosos se aproveitam da geografia do bairro pra anteciparem a chegada da viatura. Assim que a gente chega no bairro, eles avisam via rádio e aí eles se escondem. Hoje, sabendo dessa informação, a gente chegou por uma mata na Rua Xingu com a Rua Tamoios", disse.

Na mesma rua, a polícia prendeu outros dois homens. Com os suspeitos detidos, os militares encontraram droga e mais de R$ 2 mil. Além de rádio comunicadores, um caderno de anotações com informações do tráfico e uma arma calibre 380. Todo o material foi entregue na Delegacia Regional da Serra.