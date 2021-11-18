Jovem de moto desobedece ordem de parada e atropela PM em Cariacica

Um jovem de 23 anos, que estava conduzindo uma moto, desobedeceu a uma ordem de parada e atropelou um policial militar em serviço por volta das 22h desta quarta-feira (17), na Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, em Cariacica

Segundo a Polícia Militar , após receber ordem de parada dos militares o suspeito tentou fugir, jogando o veículo contra os policiais e um deles foi atingido.

A PM informou que, na tentativa de evitar piores consequências com o atropelamento, um policial atirou, atingindo o antebraço de uma mulher que estava na garupa da motocicleta. De acordo com a corporação, foi constatado em seguida que o condutor não era habilitado para pilotar o veículo. A vítima do disparo foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

Delegacia Regional de Cariacica, para onde o suspeito foi levado. De lá, ele foi encaminhado para um presídio Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Em nota, a Polícia Militar ainda explicou que o policial também foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, de onde foi liberado após o atendimento médico.