Guarda impede assalto a motorista de aplicativo e prende dupla em Vila Velha

Guarda Municipal de Vila Velha em ação durante ocorrência de assalto em Vila Velha Crédito: Divulgação/Guarda de Vila Velha

O que seria mais um dia de trabalho para um motorista de aplicativo acabou em momentos de tensão para o profissional. A vítima atendeu a um chamado de transporte no Terminal de Vila Velha . Poucos minutos após o embarque, dois indivíduos anunciaram um assalto. O fato ocorreu na manhã desta quinta-feira (18).

Assim que o anúncio foi feito, os suspeitos passaram a indicar a direção que o motorista deveria tomar. Neste momento, colegas do motorista identificaram a ação e acionaram a Central da Guarda Municipal de Vila Velha, dizendo às autoridades a direção que o veículo havia seguido.

Com isso, agentes da Guarda se deslocaram e se posicionaram de forma estratégica para realizar um cerco e pegar os criminosos. A ação teve êxito. O carro foi parado no início da Avenida Senador Robert Kennedy, em Cobilândia, devido ao cerco montado previamente.

Itens encontrados com os suspeito do assalto a motorista de aplicativo em Vila Velha Crédito: Divulgação/Guarda de Vila Velha

Um suspeito foi detido no local e com ele os agentes encontraram uma faca, uma pistola falsa e um celular. O outro indivíduo, que também participava da ação criminosa, escapou a nado pelo canal de Nova América, mas depois acabou preso. Segundo o inspetor Rubens, da Guarda de Vila Velha, o criminoso que tentou fugir estava no banco da frente e saiu do veículo correndo. "Fez menção de que iria se entregar, mas atravessou a via correndo, sacando uma arma, fazendo menção de que iria atirar". A guarnição presente realizou um disparo a fim de cessar a agressão, porém, o suspeito pulou no canal.

Ainda durante a manhã desta quinta, o suspeito deu entrada no PA de Alto Lage com ferimentos na cabeça e perna. A PM foi informada e comunicou à Guarda, que foi buscá-lo na unidade.

Apesar do susto, o motorista de aplicativo não sofreu nenhum tipo de ferimento. "O condutor foi retirado com segurança, foi isolado da ocorrência, onde nós fizemos todo o atendimento a ele, acalmando", comentou o inspetor. Quando perguntado sobre a presença de outros envolvidos, o condutor respondeu que eram apenas os dois suspeitos presentes.