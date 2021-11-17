Tiroteio assusta moradores de Ponta da Fruta, em Vila Velha

Um tiroteio no início da tarde desta quarta-feira (17) assustou moradores do bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha. Áudios recebidos pela TV Gazeta revelam que algumas pessoas correram pelas ruas para fugir dos tiros, por volta das 13h (ouça acima).
Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para uma ocorrência de disparos de arma de fogo na localidade e que, segundo o solicitante, os indivíduos armados são ligados ao tráfico de drogas. No momento do tiroteio, um homem teria tentado fugir do bairro de carro, mas acabou ficando atolado.
"O proprietário do veículo relatou aos policiais militares que teria levado uma pessoa em casa, quando foi alvo dos tiros e acabou fugindo a pé, deixando o automóvel para trás. O carro apresentava quatro marcas de perfurações por arma de fogo", detalhou a PM. Apesar das buscas, nenhum suspeito foi detido.
Até a tarde desta quarta-feira (17), a Polícia Civil informou que não havia ocorrência registrada na Delegacia Regional de Vila Velha e nem acionamento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).