Tiroteio assusta moradores de Ponta da Fruta, em Vila Velha

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"O proprietário do veículo relatou aos policiais militares que teria levado uma pessoa em casa, quando foi alvo dos tiros e acabou fugindo a pé, deixando o automóvel para trás. O carro apresentava quatro marcas de perfurações por arma de fogo", detalhou a PM. Apesar das buscas, nenhum suspeito foi detido.