Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Insegurança

Tiroteio assusta moradores de Ponta da Fruta, em Vila Velha

Caso foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (17); áudios de moradores revelam o medo na região
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

17 nov 2021 às 19:37

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 19:37

Um tiroteio no início da tarde desta quarta-feira (17) assustou moradores do bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha. Áudios recebidos pela TV Gazeta revelam que algumas pessoas correram pelas ruas para fugir dos tiros, por volta das 13h (ouça acima).
Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para uma ocorrência de disparos de arma de fogo na localidade e que, segundo o solicitante, os indivíduos armados são ligados ao tráfico de drogas. No momento do tiroteio, um homem teria tentado fugir do bairro de carro, mas acabou ficando atolado.
"O proprietário do veículo relatou aos policiais militares que teria levado uma pessoa em casa, quando foi alvo dos tiros e acabou fugindo a pé, deixando o automóvel para trás. O carro apresentava quatro marcas de perfurações por arma de fogo", detalhou a PM. Apesar das buscas, nenhum suspeito foi detido.
Até a tarde desta quarta-feira (17), a Polícia Civil informou que não havia ocorrência registrada na Delegacia Regional de Vila Velha e nem acionamento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja Também

Fios que podem causar incêndio foram usados em creche de Vila Velha

"De novo nas ruas antes do Natal", diz trio preso após furto no ES

Homem sobe no telhado para fugir de PMs após agredir mulher em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES
Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados