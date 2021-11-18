Operação mira maus-tratos a idosos e asilo em Cariacica será interditado

Sem cama para dormir, sem alimentação adequada e convivendo com um forte odor de urina. Esta foi a situação encontrada em uma casa de repouso particular no município de Cariacica , durante uma vistoria feita nesta quinta-feira (18). Na instituição, que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil , vivem 34 idosos.

À esquerda, um dos idosos da casa de repouso de Cariacica que estava bem magro; à direita, a geladeira da instituição Crédito: Divulgação - Polícia Civil do ES | Montagem A Gazeta

Operação Vetus II — ação nacional, coordenada pelo À frente da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso (Depi), a delegada Milena de Oliveira Gireli participou das visitas realizadas neste "Dia D" da— ação nacional, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública , com apoio de órgãos locais.

"Essa casa de repouso tinha três idosos sem registro oficial, totalizando 34 acolhidos. No local, havia 32 camas. Isso significa que pelo menos dois dormiam no chão. Eles também estavam muito magros. O local ainda tinha forte odor de urina, indicando higiene inadequada" Milena de Oliveira Gireli - Titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso (Depi)

De acordo com a delegada, a casa de repouso particular deve ser interditada pelo município, e os idosos abrigados nela, remanejados. "Nós já instauramos um inquérito policial para averiguar a situação dessas pessoas e ver se elas também não foram abandonadas pelos respectivos familiares", afirmou.

Caso mais grave encontrado na Operação Vetus II é de uma casa de repouso privada de Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Civil do Espírito Santo

"No caso dos idosos, o abandono também gera maus-tratos. A instituição colocou a saúde deles em risco, com a falta de alimentos e poucos nutrientes. Eles recebiam uma nutricionista. O cardápio hoje deveria ter arroz, feijão e carne. O almoço, porém, foi pamonha", detalhou Milena.

Em nota, a Prefeitura de Cariacica informou que a casa de repouso possui licença sanitária vigente (de março deste ano a agosto de 2023), mas que, devido às condições sanitárias e de higiene atuais na instituição, a vigilância vai entregar um auto de infração e um termo de interdição no local nesta sexta-feira (19).

ABANDONO E MAUS-TRATOS: TRÊS VÍTIMAS RESGATADAS

Além do cenário flagrado na casa de repouso em Cariacica, três idosos foram resgatados nesta quinta-feira em situação de abandono e maus-tratos — configurando, juntos, os casos mais graves encontrados na operação, segundo a polícia. Informações sobre as idades das vítimas e as cidades onde elas viviam não foram divulgadas.

"Tinha vítima que estava completamente sozinha, que tem família, mas os familiares não a querem, não cuidam dela. São idosos de 70 ou 80 anos que não conseguem mais se locomover, fazer a higiene pessoal e se alimentarem. Viviam em situação deplorável, muitas vezes com feridas no corpo", contou a delegada.

OPERAÇÃO VETUS II: MAIS DE 100 DENÚNCIAS APURADAS

A Operação Vetus II teve início em março deste ano. Ao longo desse período, foram apuradas 103 denúncias feitas junto aos órgãos competentes, nacionais e locais. Ao todo, 176 vítimas foram atendidas e nove inquéritos policiais instaurados — todos por suspeitas de abandono e maus-tratos a idosos.

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Equipe que atuou nesta quinta-feira (18) é formada por 14 policiais civis e 17 agentes da vigilância sanitária Crédito: Divulgação | Polícia Civil do Espírito Santo

Vila Velha, Serra, Cariacica e Somente nesta quinta-feira, a equipe capixaba percorreu os municípios de Vitória Viana . Nessas cidades, foram visitadas outras residências de longa permanência e outros 19 idosos. "Mas nesses casos, nós até nos surpreendemos com a situação encontrada", comemorou Milena.

Vale esclarecer que a primeira fase da Operação Vetus aconteceu durante o ano passado, também em âmbito nacional. Porém, o Espírito Santo não havia participado. Desta vez, o Estado integrou a ação nacional, com o apoio de 14 policiais civis e 17 agentes das vigilâncias sanitárias municipais.

SAIBA COMO DENUNCIAR

Para a delegada Milena de Oliveira Gireli, a importância de uma operação como a realizada nesta quinta-feira é trazer maior visibilidade aos problemas, aumentando a proteção ao idoso. "As pessoas se sentem mais confortáveis em denunciar e descobrem como que podem fazer as denúncias", analisou.