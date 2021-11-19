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Em cova

Corpo encontrado enterrado em Cachoeiro é de adolescente

Vítima, segundo a Polícia Civil, foi identificada como Diogo Martins Barbosa do Rosário, de 16 anos. Corpo foi encontrado na terça-feira (16)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 nov 2021 às 11:39

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 11:39

corpo encontrado enterrado em uma cova na localidade de Santa Tereza, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (16), foi identificado pela família, segundo a Polícia Civil. A vítima é Diogo Martins Barbosa do Rosário, de 16 anos.
Corpo é encontrado enterrado no interior de Cachoeiro
Corpo é encontrado enterrado no interior de Cachoeiro Crédito: Montagem/ Redes sociais
O adolescente foi encontrado após pessoas que passavam pelo local terem visto, às margens de uma estrada, um buraco tapado com folhas, estando à mostra uma mão humana. O corpo foi desenterrado com ajuda dos bombeiros.
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Felipe Vivas, um recipiente que seria de soda cáustica foi apreendido no local e passará por análise. A causa da morte, segundo o delegado, ainda depende do resultado dos laudos da perícia de Vitória. A motivação e o autor do crime ainda são investigados.
De acordo com a investigação, o rapaz era da cidade de Viana e estava morando em Conceição do Castelo há alguns 6 meses. A polícia investiga se o local foi usado apenas para esconder o corpo ou se o rapaz foi assassinado ali. Denúncias que ajudem a polícia na investigação podem ser feitas pelo 181.

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