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Alto poder de destruição

PM apreende fuzil de grosso calibre e muita munição em Cariacica

A arma, um fuzil 556, e cerca de 200 munições estavam guardadas em uma casa no bairro Nelson Ramos. Um jovem que mora no local assumiu que estava com o armamento e foi preso nesta quinta-feira (18)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2021 às 08:23

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 08:23

Cariacica
O fuzil 556, munições, carregadores e ainda uma pequena quantidade de cocaína foram apreendidos em Cariacica Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um fuzil 556, arma de grosso calibre, foi apreendido em um casa no bairro Nelson Ramos, em Cariacica, pela Polícia Militar, após investigação do serviço de inteligência da P2 da PM. A apreensão ocorreu nesta quinta-feira (18) e o suspeito, de 20 anos, morador da residência, assumiu que estava guardando a arma e não ofereceu resistência aos militares.
Após serem autorizados pela mãe do jovem a entrar na casa, os policiais localizaram o fuzil guardado dentro do guarda-roupas do quarto do rapaz. Além do armamento, ainda foram encontradas cerca de 200 munições para 556 e dois carregadores.
Após a arma ser localizada, o jovem foi preso e levado para a Delegacia Regional, no mesmo município. Na casa do jovem, ainda foram apreendidos 33 papelotes de substância semelhante à cocaína. Todo o material também foi recolhido e levado ao DPJ.

"NAS MÃOS DO TRÁFICO"

A apreensão do fuzil pesado foi enaltecida pelo secretário estadual de Segurança Pública. Pelas redes sociais, Alexandre Ramalho reconheceu os esforços dos militares e a importância da retirada de uma arma deste calibre. Na mesma postagem, ele lamentou a facilidade com que o tráfico tem acesso a estes armamentos. 
A retirada do fuzil 556 das ruas vai de encontro à proposta da força-tarefa da Polícia Federal no Estado, no intuito de retirá-los do tráfico e também impedir que mais armas do tipo cheguem ao Espírito Santo. Em setembro, o superintendente da PF no ES, Eugênio Ricas, explicou que a instituição trabalha coletivamente nesta frente, juntamente com outras forças de segurança.
“Nós temos mapeado a rota da entrada de armas. Em regra, as armas curtas vêm do Paraguai. As armas longas vêm dos Estados Unidos. A PF continua fazendo esse trabalho intensamente. O que a gente propõe aqui é trabalhar de forma integrada com as outras forças de segurança e atacar o que vem acontecendo na Grande Vitória. Apreender esses fuzis, identificar quem trouxe esses fuzis, prender esses criminosos e traficantes de drogas. Mas prender e colocar muito tempo atrás das grades, não dá para prender e colocar um ou dois anos. Isso acontece porque as provas talvez não estejam bem feitas, a gente precisa melhorar isso”, ressaltou.

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Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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