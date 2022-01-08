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Forte São João

Após confronto, suspeitos são detidos com armas e drogas em Vitória

De acordo com informações da PM, era realizado um patrulhamento no local quando uma equipe avistou vários indivíduos em atitude suspeita, que atiraram contra os militares assim que perceberam a presença deles
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

07 jan 2022 às 22:01

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 22:01

Vitória
PM apreende drogas e armas e detém suspeitos no Forte São João Crédito: Polícia Militar
Suspeitos foram detidos após um confronto com policiais militares no bairro Forte São João, em Vitória, no início da tarde desta sexta-feira (7). De acordo com informações da PM, era realizado um patrulhamento no local quando uma equipe avistou vários indivíduos em atitude suspeita, que atiraram contra os militares assim que perceberam a presença deles.
Também segundo a PM, a equipe policial revidou, sendo que dois suspeitos conseguiram fugir e outros dois foram alcançados e detidos. Com os suspeitos foi apreendida uma pistola calibre 9mm, 175 munições de calibres diversos, 76 pedras de crack, três rádios comunicadores, uma balança de precisão, além da quantia de R$ 1.119 em espécie.
Não há informação sobre feridos na ocorrência. Os suspeitos e todo o material apreendido foram entregues na Delegacia Regional de Vitória.

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