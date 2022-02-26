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Em abordagem

Jovem de 19 anos é detido com cocaína e réplica de arma de fogo em Guaçuí

Durante o patrulhamento, a polícia observou um homem agindo com atitude suspeita. Durante abordagem, o mesmo tentou fugir, mas foi alcançado e detido

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 18:39

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

26 fev 2022 às 18:39
Um jovem de 19 anos foi detido com cocaína, dinheiro, celulares e uma réplica de arma de fogo na tarde deste sábado (26). O fato aconteceu durante uma abordagem policial no bairro Lagoa, em Guaçuí, no Sul do Estado.
Jovem de 19 anos é detido com cocaína e réplica de arma de fogo em Guaçuí
O jovem foi detido com cocaína, dinheiro, celulares e uma réplica de arma de fogo Crédito: Divulgação \ 3° BPMES
Por volta as 13h05min, os policiais militares do 3º Batalhão observaram que um homem estava agindo com atitude suspeita. E, na tentativa de abordagem, ele tentou fugir, mas foi alcançado e detido.
“Durante as buscas no local, os militares localizaram um simulacro de arma de fogo, idêntico a uma pistola, que foi dispensado pelo suspeito”, disse a PM.
Em seguida, ao realizar a revista pessoal, os policiais encontraram no bolso do suspeito um papelote de cocaína, R$ 80,00 em espécie e dois aparelhos de celular.
O suspeito foi conduzido juntamente com o material apreendido para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

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