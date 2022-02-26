Jovem de 19 anos é detido com cocaína e réplica de arma de fogo em Guaçuí

Um jovem de 19 anos foi detido com cocaína, dinheiro, celulares e uma réplica de arma de fogo na tarde deste sábado (26). O fato aconteceu durante uma abordagem policial no bairro Lagoa, em Guaçuí, no Sul do Estado.
Por volta as 13h05min, os policiais militares do 3º Batalhão observaram que um homem estava agindo com atitude suspeita. E, na tentativa de abordagem, ele tentou fugir, mas foi alcançado e detido.
“Durante as buscas no local, os militares localizaram um simulacro de arma de fogo, idêntico a uma pistola, que foi dispensado pelo suspeito”, disse a PM.
Em seguida, ao realizar a revista pessoal, os policiais encontraram no bolso do suspeito um papelote de cocaína, R$ 80,00 em espécie e dois aparelhos de celular.
O suspeito foi conduzido juntamente com o material apreendido para que fossem tomadas as medidas cabíveis.