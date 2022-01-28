Mais de 800 kg de carne destinados a merenda escolar estragam em Guaçuí

Mais de 809 kg de carne bovina que seriam destinados a merenda escolar estragaram em Guaçuí, no Sul do Estado. A prefeitura informou que identificou que o alimento estava impróprio para consumo na semana passada, após constatação em laudo veterinário. Segundo a administração municipal, o problema ocorreu devido a uma falha no funcionamento da câmara fria utilizada para o armazenamento do produto.
De acordo com a Prefeitura de Guaçuí, após identificar que a carne estava imprópria consumo, os responsáveis pelo laudo veterinário solicitaram vistoria técnica de empresa especializada. “Constatou-se que a câmara fria apresentou falhas na refrigeração devido a uma queda de energia onde a contatora do compressor travou, ocasionando o mau funcionamento da unidade”, informou a administração municipal, em nota.
Em seguida, prefeitura entrou em contato com o frigorífico que, em parceria com o município, promoveu o recolhimento de toda a carne para descarte, realizando a reposição de 400 kg do produto.