Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Falha na refrigeração

Mais de 800 kg de carne destinados a merenda escolar estragam em Guaçuí

Segundo a prefeitura, câmara fria apresentou falhas na refrigeração devido a uma queda de energia. Toda a carne imprópria foi descartada, e 400 kg do produto foram repostos por frigorífico

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 20:22

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

28 jan 2022 às 20:22
Mais de 800kg de carne destinadas para merenda escolar são encontradas impróprias para consumo em Guaçuí
809 kg de carne bovina estavam impróprios para consumo em Guaçuí devido a falha em câmera de refrigeração Crédito: Redes Sociais
Mais de 809 kg de carne bovina que seriam destinados a merenda escolar estragaram em Guaçuí, no Sul do Estado. A prefeitura informou que identificou que o alimento estava impróprio para consumo na semana passada, após constatação em laudo veterinário. Segundo a administração municipal, o problema ocorreu devido a uma falha no funcionamento da câmara fria utilizada para o armazenamento do produto.
De acordo com a Prefeitura de Guaçuí, após identificar que a carne estava imprópria consumo, os responsáveis pelo laudo veterinário solicitaram vistoria técnica de empresa especializada. “Constatou-se que a câmara fria apresentou falhas na refrigeração devido a uma queda de energia onde a contatora do compressor travou, ocasionando o mau funcionamento da unidade”, informou a administração municipal, em nota.
Em seguida, prefeitura entrou em contato com o frigorífico que, em parceria com o município, promoveu o recolhimento de toda a carne para descarte, realizando a reposição de 400 kg do produto.

Veja Também

Jovem rouba mercearia, foge, volta exigindo mais e é detido em Guaçuí

Homem é preso e laboratório clandestino de suplementos é fechado em Guaçuí

Três homens são detidos após fugirem de abordagem policial em Guaçuí

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guaçuí ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é morto a tiros dentro de carro e jovem baleado em Cariacica
Ataque a tiros mata homem dentro de carro e deixa jovem ferido em Cariacica
Polícia prende cinco pessoas em operação contra o tráfico em Marataízes
Operação contra tráfico prende 5 e apreende milhares de pinos em Marataízes
Imagem de destaque
Fames comemora 72 anos com concertos em diferentes espaços de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados