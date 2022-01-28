Mais de 800 kg de carne destinados a merenda escolar estragam em Guaçuí

De acordo com a Prefeitura de Guaçuí, após identificar que a carne estava imprópria consumo, os responsáveis pelo laudo veterinário solicitaram vistoria técnica de empresa especializada. “Constatou-se que a câmara fria apresentou falhas na refrigeração devido a uma queda de energia onde a contatora do compressor travou, ocasionando o mau funcionamento da unidade”, informou a administração municipal, em nota.