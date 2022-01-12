Homem é preso e laboratório clandestino de suplementos é fechado em Guaçuí

No local, eram fabricados suplementos e outros produtos que são direcionados a atletas e a pessoas que fazem dieta

De acordo com o titular da DP de Guaçuí, delegado Marcos Nery, foi feita uma denúncia via Disque-Denúncia 181, sobre uma movimentação estranha no imóvel. "Chegamos no local e fomos atendidos por um homem de 35 anos. No térreo não tinha nada, mas, ao chegarmos no terraço, encontramos uma máquina, cápsulas e produtos", explicou.