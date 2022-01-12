Um homem de 35 anos foi preso em um laboratório clandestino que fabricava suplementos e outros produtos direcionados a atletas e a pessoas que fazem dieta na manhã desta quarta-feira (12), no bairro Manoel Alves Siqueira em Guaçuí, no Sul do Estado. Durante a operação, realizada pela Delegacia de Polícia do município, o estabelecimento foi interditado.
Homem é preso e laboratório clandestino de suplementos é fechado em Guaçuí
De acordo com o titular da DP de Guaçuí, delegado Marcos Nery, foi feita uma denúncia via Disque-Denúncia 181, sobre uma movimentação estranha no imóvel. "Chegamos no local e fomos atendidos por um homem de 35 anos. No térreo não tinha nada, mas, ao chegarmos no terraço, encontramos uma máquina, cápsulas e produtos", explicou.
No local, a polícia descobriu que o homem comprava matéria-prima e estava produzindo e embalando produtos como creatina, bcca (suplemento), chá-verde e ômega 3 há cerca de dois anos. E, embora não tenha nenhuma formação na área da saúde e licença para fabricar o material, ele vendia os produtos pela internet para o município Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro.
O suspeito foi encaminhado para a DP de Guaçuí, onde foi autuado em flagrante pelo crime de falsificação de medicamento e foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. Segundo a polícia, as investigações sobre o caso continuam.