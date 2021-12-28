Galpão de recicláveis fica destruído após pegar fogo em Guaçuí

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Um galpão, que era usado como depósito de materiais recicláveis, ficou destruído após pegar fogo na noite desta segunda-feira (27), em Guaçuí , na Região do Caparaó. O caminhão pipa da prefeitura chegou a ser acionado para auxiliar no combate às chamas, mas a solicitação do Corpo de Bombeiros não foi atendida. Ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, uma carreta (semi-reboque) estava estacionada próximo ao galpão e estava em risco iminente de ser atingida pelo fogo. O galpão dos trabalhadores estava sendo consumido pelas chamas e o fogo já havia destruído um carro por completo.

Os militares ainda informaram que a quantidade de água, no caminhão, não seria suficiente para finalizar o combate. Por isso, solicitaram apoio da Defesa Civil Municipal para enviar um caminhão pipa, mas não foram atendidos.

Choveu durante o combate, o que facilitou o rescaldo das chamas. Os trabalhos foram finalizados por volta de 0h desta terça-feira (28).

O QUE DIZ A PREFEITURA

A assessoria de comunicação de Guaçuí foi procurada pela reportagem para explicar os motivos de não ter enviado caminhão pipa ao local. Em resposta, a Defesa Civil Municipal esclareceu que em momento algum foi efetivado o contato com orgão. "Deixamos claro que jamais iríamos negligenciar ajuda em situações de emergências. Estamos disponíveis para quaisquer que sejam as dúvidas a serem sanadas.", afirmou.