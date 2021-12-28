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Região do Caparaó

Galpão de recicláveis fica destruído após pegar fogo em Guaçuí

Um carro, modelo não divulgado, também ficou destruído. Ninguém se feriu

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 12:23

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

28 dez 2021 às 12:23
Um galpão, que era usado como depósito de materiais recicláveis, ficou destruído após pegar fogo na noite desta segunda-feira (27), em Guaçuí, na Região do Caparaó. O caminhão pipa da prefeitura chegou a ser acionado para auxiliar no combate às chamas, mas a solicitação do Corpo de Bombeiros não foi atendida. Ninguém se feriu.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, uma carreta (semi-reboque) estava estacionada próximo ao galpão e estava em risco iminente de ser atingida pelo fogo. O galpão dos trabalhadores estava sendo consumido pelas chamas e o fogo já havia destruído um carro por completo.
Os militares ainda informaram que a quantidade de água, no caminhão, não seria suficiente para finalizar o combate. Por isso, solicitaram apoio da Defesa Civil Municipal para enviar um caminhão pipa, mas não foram atendidos.
Choveu durante o combate, o que facilitou o rescaldo das chamas. Os trabalhos foram finalizados por volta de 0h desta terça-feira (28).

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O QUE DIZ A PREFEITURA

A assessoria de comunicação de Guaçuí foi procurada pela reportagem para explicar os motivos de não ter enviado caminhão pipa ao local.  Em resposta, a Defesa Civil Municipal esclareceu que em momento algum foi efetivado o contato com orgão. "Deixamos claro que jamais iríamos negligenciar ajuda em situações de emergências. Estamos disponíveis para quaisquer que sejam as dúvidas a serem sanadas.", afirmou.
Galpão de recicláveis fica destruído após pegar fogo no Caparaó
Galpão de recicláveis fica destruído após pegar fogo no Caparaó Crédito: Divulgação - Polícia Militar

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