Irmãos vão parar em pronto-socorro após briga em Guaçuí

O irmão mais velho contou que ouviu um forte barulho e percebeu que havia tomado um tiro no braço, porém, aos militares, não soube dizer quem fez o disparo de arma de fogo. Após atendimento médico todos foram liberados e encaminhados a Delegacia Regional de Alegre. Nenhuma arma de fogo foi encontrada com os envolvidos, segundo a Polícia Militar.