Irmãos vão parar em pronto-socorro após briga em Guaçuí

Um homem de 27 anos esfaqueou o irmão de 19 e o amigo dele durante uma discussão em Guaçuí, Caparaó capixaba, na madrugada deste domingo (6). O motivo da briga não foi divulgado, mas os três acabaram levados para o pronto-socorro da cidade.
Segundo registro da Polícia Militar, os envolvidos foram ouvidos no próprio pronto-socorro. Os irmãos alegaram que estavam na casa da mãe, quando iniciaram uma discussão no beco da residência. Com os ânimos exaltados, o mais velho, de 27 anos, deu um golpe de facão contra o irmão de 19 anos, que ficou ferido no pulso. O outro jovem, também de 19 anos, teria tentado apartar a briga, mas acabou ferido com um corte no braço.
O irmão mais velho contou que ouviu um forte barulho e percebeu que havia tomado um tiro no braço, porém, aos militares, não soube dizer quem fez o disparo de arma de fogo. Após atendimento médico todos foram liberados e encaminhados a Delegacia Regional de Alegre. Nenhuma arma de fogo foi encontrada com os envolvidos, segundo a Polícia Militar.
A reportagem demandou a Polícia Civil, mas a assessoria informou que somente tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias, "pois os cartórios, onde é feita a consulta das ocorrências de plantões finalizados, funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis".