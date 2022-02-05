Vídeo: homem é morto a tiros em frente a supermercado em Cariacica

Um homem de 35 anos foi morto a tiros, na manhã deste sábado (5), no bairro Nova Esperança, em Cariacica, na Grande Vitória. O crime aconteceu em frente a um supermercado e uma câmera de segurança registrou em vídeo o momento em que o assassino atira contra a vítima.
Nas imagens, é possível ver a vítima parada na calçada, quando um homem de camisa vermelha e boné preto sai de uma casa logo atrás. O atirador dispara uma vez contra a cabeça da vítima e, em seguida, mais algumas vezes depois que ele cai no chão. Em seguida, o criminoso foge a pé. Assista abaixo:
Policiais militares foram ao local e verificaram que o homem já estava morto. O crime será investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso.
Com informações do G1ES