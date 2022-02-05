Caminhoneiro do ES desaparece após buscar carga em São Paulo

Iago Peroni está desaparecido desde a tarde de sexta-feira (04) Crédito: Divulgação/Arquivo Pessoal

Um caminhoneiro de Cariacica desapareceu na tarde desta sexta-feira (04) após buscar uma carga em São Paulo . Iago Lucas Peroni, 22 anos, voltaria para o Espírito Santo neste sábado (05), o que não aconteceu. O caminhão que ele dirigia foi encontrado abandonado em um posto de gasolina em Itaquaquecetuba, no estado paulista.

A família de Iago acredita que ele tenha sido vítima de um sequestro. O último contato com o rapaz foi feito às 17h40 de sexta-feira, quando ele ligou para o pai, que também é caminhoneiro, para avisar que já estava em um galpão em Guarulhos para buscar uma carga. Ele teria negociado o frete com a empresa através de um aplicativo.

"Ele tem costuma pegar cargas nesse aplicativo de frete para caminhão, mas foi a primeira vez que ele ia carregar para essa empresa. A gente tentou ligar para o local, mas não atende. Pode ser uma empresa de fachada, a gente não sabe", opinou Wilker Peroni, irmão do jovem.

Segundo Wilker, o rastreador do caminhão que Iago dirigia mostrou que ele esteve próximo a vários bancos. Foi quando a família reparou que foram sacados cerca de R$ 5 mil da conta dele. O aparelho também indicou o local onde o veículo tinha sido abandonado.

"A seguradora foi até um posto de gasolina e achou o caminhão, estava todo revirado e meu irmão não estava lá. Por meio do aplicativo de banco, a gente viu que foi feito um saque da conta dele. Acreditamos que ele foi sequestrado", disse.

Iago mora em Novo Horizonte, em Cariacica. Ele saiu do município capixaba na quarta-feira (02) para levar uma carga de coco para São Paulo. O pai do rapaz foi para a capital paulista auxiliar nas buscas pelo filho e registrar um boletim de ocorrência no Estado.

De acordo com Wilker, o irmão trabalhava com o pai. Era a terceira viagem que ele fazia sozinho como caminhoneiro.