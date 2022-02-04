Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Enfermeiro é suspeito de estuprar adolescente de 13 anos em hospital no ES

Um enfermeiro é suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos dentro do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha , onde a vítima está internada. O boletim de ocorrência com a denúncia foi registrado por uma funcionária do local nesta sexta-feira (4) no Plantão de Atendimento à Mulher. O crime teria acontecido no dia anterior.

Segundo o boletim de ocorrência, a adolescente estava no quarto, deitada na cama, quando o enfermeiro entrou e trancou a porta. Ele, então, teria mandado a menina tirar toda a roupa e feito o mesmo logo em seguida.

A vítima relatou à funcionária do hospital que a partir daí o homem teve relações sexuais com ela. Após o abuso, ele teria a ameaçado com uma arma dizendo que, se ela contasse o que tinha acontecido, mataria toda a família dela. "O bagulho é mais embaixo", teria dito o enfermeiro, segundo a adolescente.

De acordo com a menina, esta foi a primeira vez que isso aconteceu. A técnica de enfermagem do hospital relatou que a vítima está internada no hospital há mais de três meses e tem problemas psicológicos.

A adolescente foi encaminhada para exames e o caso será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) . A identidade do suspeito não está sendo informada porque o caso ainda está em investigação.

FUNCIONÁRIO FOI DESLIGADO

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que, assim que teve conhecimento do fato, a direção do hospital "realizou o encaminhamento dos indícios para os órgãos de proteção social da criança e do adolescente" para investigação. A pasta ainda disse que medidas administrativas foram tomadas e que o enfermeiro foi desligado do quadro de colaboradores.

Confira a nota completa:

A direção do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) esclarece que, a partir do conhecimento do fato, imediatamente realizou o encaminhamento dos indícios para os órgãos de proteção social da criança e do adolescente, para finalidade de apuração e investigação. O hospital permanece prestando total amparo, atendimento e acolhimento à menor. Vale ressaltar que medidas administrativas estão sendo adotadas quanto ao funcionário, que já foi desligado do quadro de colaboradores. A direção do Himaba está à disposição das autoridades para colaborar na apuração do fato e destaca que repudia qualquer situação de violência, assédio moral e sexual.

Já o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren) informou que aguarda o resultado das investigações para que as devidas providências sejam tomadas. Se confirmada a infração, o funcionário pode ter o registro cassado. Confira a nota: