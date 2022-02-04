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Pastor é preso em Vila Velha por estupro de vulnerável e violência sexual

Prisão aconteceu nesta sexta-feira (4), no bairro Glória, após comunicação da Polícia Militar do Espírito Santo com a PM de Goiás. Contra ele, havia mandado de prisão em aberto

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 17:17

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

04 fev 2022 às 17:17
Um pastor com mandado de prisão em aberto pelos crimes de estupro de vulnerável e violência sexual foi preso na tarde desta sexta-feira (4), no bairro Glória, em Vila Velha. O homem, que não teve o nome divulgado, foi levado para a Segunda Delegacia Regional, no município.
Segundo informações iniciais divulgadas pela Polícia Militar do Espírito Santo, a prisão aconteceu após comunicação com a PM do Estado de Goiás.
Em nota, a Polícia Civil informou apenas que deu cumprimento ao mandado de prisão contra o pastor e que ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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