Vídeo: homem tem carro roubado com a filha dentro em Vila Velha

Homem tem carro roubado em Itapoã, Vila Velha Crédito: Câmera de videomonitoramento

Um morador de Vila Velha foi assaltado e teve o carro roubado nesta quinta-feira (3), no bairro Itapoã. O homem, que preferiu não ser identificado, estava com a esposa grávida de 7 meses e a filha, que fazia aniversário de 11 anos, quando o crime aconteceu. A ação foi registrada por uma câmera de segurança.

Nas imagens obtidas pela reportagem de A Gazeta, é possível ver o momento do assalto. Menos de um minuto depois que o casal deixa o veículo, o criminoso abre a porta. Em seguida, aparece o homem, vai até a porta traseira e saí andando com a filha dele. Assista abaixo:

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Ele contou que, por ser aniversário da filha, eles saíram para almoçar em um shopping. Antes, porém, pararam para pegar uma cadeira de amamentação para a mulher. O casal saiu do carro e deixou a menina dentro. Logo depois, o criminoso apareceu e entrou no veículo, que estava aberto.

"A loja era na frente, então minha filha ficou no carro. Eu voltei e, quando, cheguei perto do carro, o bandido já tinha entrado. Quando me viu, ele se assustou e saiu. Ele só falou para mim 'tira sua filha do carro'. Eu não tive reação, só pensava na minha filha. Tirei minha filha do carro e saí, porque eu não sabia se ele estava armado, estava com medo de reagir, fazer alguma coisa e acabar sendo pior", contou.

O homem disse que, em seguida, o criminoso saiu com o carro. Ele acionou a Polícia Militar que, segundo ele, tentou fazer um cerco para encontrar o veículo, mas o assaltante conseguiu fugir.

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