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Violência

Mãe de policial é espancada e sofre tentativa de estupro em Cariacica

O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (3), em Itacibá, Cariacica; vítima, de 55 anos, ficou muito ferida e teve de ser encaminhada ao hospital

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 08:31

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 fev 2022 às 08:31
Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue)
Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma mulher de 55 anos foi espancada e sofreu uma tentativa de estupro na noite desta quinta-feira (3), no bairro Itacibá, em CariacicaGrande Vitória. Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o caso ocorreu por volta das 20h e a vítima contou à polícia ter sido agarrada por um homem.
A mulher relatou ter recebido vários socos no rosto e ficou muito machucada. Ela conseguiu gritar e disse que, quando o homem percebeu a movimentação de carros e vozes de pessoas próximas, fugiu e não cometeu o crime de estupro.
Uma vizinha da mulher ligou para a polícia. A reportagem apurou ainda que a vítima é mãe de um policial militar. O agressor já foi localizado, preso e transferido para o presídio da Grande Vitória. O homem não teve a identidade repassada.
Muito ferida, a mulher acabou encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde foi acompanhada por um neurocirurgião e um cirurgião da face, devido à gravidade das lesões.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Em nota, a corporação informou que, na noite dessa quinta-feira (3), policiais militares realizaram o patrulhamento no bairro Itacibá, em Cariacica, quando um deles recebeu uma ligação informando que sua mãe teria sido agredida e estava com o rosto sangrando. Diante do fato, a equipe foi ao local, onde localizou a mulher com hematomas no rosto e sangrando.
Segundo informações colhidas pela guarnição, ao sair de casa, a vítima foi agarrada com um golpe no pescoço e o suspeito teria dito que queria estuprá-la. A mulher tentou se defender, porém foi jogada no chão e agredida. O indivíduo se assustou com o barulho de um carro e fugiu antes da chegada da viatura.
Equipes deram apoio nas buscas, mas o indivíduo não foi encontrado. A mulher foi socorrida para o PA de Itacibá e posteriormente encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde recebeu alta após ser atendida. Posteriormente, o homem foi detido ainda no bairro Itacibá. Ele resistiu a ação da polícia, sendo necessário o uso progressivo da força. Em sua cintura foi localizada uma faca. Ele foi levado para o Plantão Especializado da Mulher.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Também por meio de nota, a Polícia Civil informou que um homem de 36 anos foi conduzido à Delegacia de Plantão da Mulher pela Polícia Militar, na madrugada dessa sexta-feira (4). Ele foi autuado em flagrante por tentativa de estupro, mediante violência e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
*Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta
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