Diretora do Hospital Infantil de Vitória é novamente ameaçada de morte

Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória fica em Vitória Crédito: Divulgação

Por meio dos textos, é pedido que a profissional deixe de atrapalhar a vida dessa pessoa e o autor ainda faz referência a uma suposta dívida que a funcionária teria com ele. A vítima acredita que a atitude tenha relação com as mudanças e negociações feitas pela diretoria do hospital.

"As mensagens podem ser motivadas pela nossa forma de trabalho na unidade. Nós fazemos tudo certo, conforme previsto em lei e, às vezes, algumas pessoas não aceitam. As ameaças foram diretas, de morte e contra a minha família. Não consigo dizer quem é, não devo nada a ninguém" Graziela Salaroli - Diretora-geral do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória

TV Gazeta, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo ( Preocupada, ela registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil , que já investiga o caso por meio do 3º Distrito Policial. Segundo apuração da, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo ( Sesp ) já está ciente do caso, e a diretora está sendo escoltada.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ) afirmou que repudia as ameaças e que as medidas necessárias estão sendo adotadas. "A profissional tem prestado um importante serviço à saúde das crianças capixabas, modernizando a gestão do hospital e avançando nas medidas de transparência", defendeu.

"60 MIL PARA MATAR": AS AMEAÇAS EM 2020

Há cerca de 1 ano e 4 meses, Graziela Salaroli passou por um episódio semelhante. Na época, ela e outra diretora do hospital infantil receberam mensagens pelo celular, nas quais uma pessoa afirmava que tinha sido contratada para matá-las, mas que desistiu e um conhecido de Pedro Canário seria o substituto.