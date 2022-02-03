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Bairro Serra Dourada II

Homem de 40 anos é encontrado morto na cama e com marcas de facadas na Serra

Vizinhos deram falta da vítima e foram até a residência dele. No local, o homem já estava sem vida e com cerca de 10 perfurações feitas com faca

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 08:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2022 às 08:40
Delegacia Regional da Serra, para onde o suspeito foi levado
O homicídio será investigado pela divisão especializada da Polícia Civil da Serra Crédito: Beto Morais/Arquivo-GZ
Um homem de 40 anos foi assassinado dentro de casa a facadas no bairro Serra Dourada II, na SerraGrande Vitória. Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a polícia foi acionada para este por volta das 19h20 e o caso foi registrado nesta quarta-feira (2).
Populares contaram a reportagem, no entanto, que já não viam o homem passando pela rua há cerca de um dia. Uma vizinha então foi à casa dele, chamou pelo homem, percebeu que a porta estava aberta e viu ele morto em cima da cama.
A mulher ficou desesperada e chamou a Polícia Militar. Ainda conforme apuração da reportagem foram cerca de 10 facadas na vítima e diversos bens pessoais da casa levados.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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