Homem de 40 anos é encontrado morto na cama e com marcas de facadas na Serra

Um homem de 40 anos foi assassinado dentro de casa a facadas no bairro Serra Dourada II, na Serra, Grande Vitória. Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a polícia foi acionada para este por volta das 19h20 e o caso foi registrado nesta quarta-feira (2).
Populares contaram a reportagem, no entanto, que já não viam o homem passando pela rua há cerca de um dia. Uma vizinha então foi à casa dele, chamou pelo homem, percebeu que a porta estava aberta e viu ele morto em cima da cama.
A mulher ficou desesperada e chamou a Polícia Militar. Ainda conforme apuração da reportagem foram cerca de 10 facadas na vítima e diversos bens pessoais da casa levados.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta