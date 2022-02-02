Um motim de presos na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes), que fica no Complexo de Viana , destruiu parte de um dos três pavilhões da unidade. Detentos lançaram pedras e objetos contra servidores e fizeram ameaças de morte. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (1).

Em nota, a pasta disse que tratou-se de um “tumulto” causado por internos que se recusaram a cumprir "procedimentos de rotina" dentro da unidade. Porém, um ofício assinado pela direção do presídio ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso dá mais detalhes sobre o incidente.

Penitenciária Agrícola do Espírito Santo fica no Complexo de Viana, na Grande Vitória Crédito: Sejus/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Em motim, presos quebram banheiro, jogam pedras e ameaçam agentes em presídio do ES

No documento consta que um dos presos do pavilhão 2 voltava algemado da ala médica quando se soltou sozinho. O agente penitenciário que o acompanhava, ainda segundo o ofício, exigiu que a algema fosse recolocada.

Os demais presos daquele pavilhão se revoltaram contra a determinação, o que gerou, segundo o documento, um “grande motim”.

“Os presos desse pavilhão foram responsáveis por quebrarem (sic) o banheiro, retiram partes da estrutura, jogaram pedras e outros muitos objetos nos servidores, quebraram o televisor, tudo isso entre muitos ritos de ameaças de morte aos servidores que estavam atuando para conter o motim”, diz o relato.

Foi solicitado apoio das diretorias de Segurança Penitenciária e de Operações Táticas, que levaram cerca de 50 minutos para conter o pavilhão, que estava “todo rebelado”.

O presídio abriga presos em regime semiaberto e muitos deles trabalham fora ou dentro da própria unidade, além de ter benefícios como saidinhas, por exemplo.

Trecho de ofício enviado pela diretoria da PAES, em Viana Crédito: Reprodução

Contudo, os 119 internos envolvidos na ocorrência passarão por regressão de regime, ou seja, sairão do regime semiaberto para o fechado.

A Sejus informou em nota que ninguém ficou ferido e que o caso foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica. “A Secretaria apura a motivação do tumulto com o acompanhamento da Corregedoria."

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal (Getep), informou que ocorreu uma rebelião no pavilhão 2 da Paes. Na tarde desta terça-feira (02), o órgão participou de uma reunião com diretores da Sejus e integrantes do Judiciário, "a fim de acompanhar as providências administrativas e internas que deverão ser adotadas em relação ao caso", diz a nota.

