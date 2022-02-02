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Viana

Mais de 100 presos são transferidos após confusão em presídio do ES

Ocorrência foi registrada na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes), em Viana, na tarde desta terça-feira (1). Todos foram para uma unidade de segurança máxima

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 16:44

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

02 fev 2022 às 16:44
Penitenciária Agrícola, em Viana Crédito: Sejus/Divulgação
Mais de 100 detentos de um mesmo pavilhão da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes), localizada no Complexo de Viana, foram transferidos para a Penitenciária de Segurança Máxima I após o registro de um "tumulto" na tarde desta terça-feira (1). A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) não esclareceu os motivos que levaram à confusão, mas segundo fontes ouvidas por A Gazeta, houve um motim no local. 
Em nota, a secretaria apontou que a confusão aconteceu depois que os presos se recusaram a cumprir "procedimentos de rotina" dentro da unidade.
"O fato ocorreu em um pavilhão (cela coletiva), com capacidade para abrigar maior número de detentos. Na ocasião, um tumulto foi registrado após o não cumprimento de procedimentos de rotina por parte dos internos. A situação foi imediatamente controlada pela equipe operacional, sem o registro de vítimas", diz a nota.

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A Paes abriga presos em regime semiaberto, e muitos deles trabalham fora ou dentro da própria unidade, além de ter benefícios como saidinhas, por exemplo. Contudo, os 119 internos envolvidos na ocorrência passarão por regressão de regime, ou seja, sairão do regime semiaberto para o fechado.
A secretaria afirma que ninguém ficou ferido. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica.
A Sejus não informou o que provocou a confusão e disse apenas que "o incidente foi contornado imediatamente e a unidade opera dentro da normalidade. A Secretaria apura a motivação do tumulto com o acompanhamento da Corregedoria".

Leia a nota da Sejus na íntegra:

"A Secretaria da Justiça (Sejus) informa que houve registro de uma ocorrência entre detentos de cela coletiva da Penitenciária Agrícola, que fica no Complexo de Viana, na tarde dessa terça-feira (1). O incidente foi contornado imediatamente e a unidade opera dentro da normalidade. A Secretaria apura a motivação do tumulto com o acompanhamento da Corregedoria. Mesmo sem vítimas, a ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica. Os 119 detentos envolvidos foram transferidos para a Penitenciária de Segurança Máxima 1, uma vez que irão passar por regressão de regime, do semiaberto para o fechado.
O fato ocorreu em um pavilhão (cela coletiva), com capacidade para abrigar maior número de detentos. Na ocasião, um tumulto foi registrado após o não cumprimento de procedimentos de rotina por parte dos internos. A situação foi imediatamente controlada pela equipe operacional, sem o registro de vítimas."

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