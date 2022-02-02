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Bairro Maracanã

Homem é morto com tiro no pescoço durante assalto em Cariacica

Cleber Bergamine teria ido ao bairro Maracanã para recuperar a placa do carro que ele havia perdido durante as chuvas da noite desta terça (1); ele foi morto com um tiro no pescoço

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 11:42

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 fev 2022 às 11:42
Cleber Bergamine foi morto depois de reagir a um assalto em Cariacica
Cleber Bergamine foi morto depois de reagir a um assalto em Cariacica Crédito: Arquivo Pessoal
Um homem identificado como Cléber Bergamine foi morto depois de reagir a um assalto no bairro Maracanã, em Cariacica, por volta das 7h30 desta quarta-feira (2). Ele estava em uma caminhonete que foi abordada por dois criminosos armados e, depois de ser abordado, foi baleado no pescoço.
Amigos de Cleber informaram à reportagem da TV Gazeta que ele estava no bairro para procurar a placa do carro, que ele havia perdido durante as chuvas que acometeram o município na noite desta terça-feira (1).
Enquanto estava parado próximo a um supermercado, ele foi abordado por dois criminosos armados, que pediram que ele entregasse as chaves do carro. Segundo a Polícia Militar, em um primeiro momento, Cléber deu a chave para a dupla, mas, assim que eles entraram no carro, ele tentou puxar um deles para fora do veículo.
Nesse momento, um dos criminosos disparou e acabou acertando o pescoço de Cléber, que morreu no local. 
Segundo a PM, os dois suspeitos fugiram levando o carro do vítima. A perícia foi acionada. Nenhum suspeito foi detido até o momento.
A Polícia Civil disse que a ocorrência ainda está em andamento e não passou mais informações até o momento.

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