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Em Padre Gabriel

Homem é morto a tiros na varanda da casa do padrasto em Cariacica

André Jose da Silva Pinheiro, de 33 anos, morava em Ilha dos Ayres, Vila Velha. Segundo familiares, ele havia se aposentado após ser diagnosticado com câncer

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 21:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2022 às 21:30
Homem é morto a tiros na varanda de casa do padrasto em Cariacica
Homem foi assassinado na varanda da casa do padrasto em Cariacica Crédito: Caique Verli
Um homem foi morto a tiros na varanda da casa do padrasto dele, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, na noite desta terça-feira (1º). A vítima, identificada como André Jose da Silva Pinheiro, de 33 anos, morava no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, e estava visitando o familiar. Ele havia se aposentado por invalidez após ser diagnosticado com câncer, de acordo com relatos de parentes ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.
Polícia Militar informou que o crime aconteceu por volta das 18h30. O padrasto contou que André havia acabado de tomar banho e estava sentado na varanda quando os atiradores chegaram na rua, a pé, e atiraram várias vezes contra a vítima, que ainda tentou fugir, mas foi atingida e caiu nos fundos da casa.
Segundo a polícia, André foi atingido por cinco disparos. A motivação do crime ainda é desconhecida e nenhum suspeito foi preso. A vítima, segundo a PM, tinha cinco passagens na polícia por tráfico de drogas.
Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

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