Homem é morto a tiros na varanda da casa do padrasto em Cariacica

Um homem foi morto a tiros na varanda da casa do padrasto dele, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, na noite desta terça-feira (1º). A vítima, identificada como André Jose da Silva Pinheiro, de 33 anos, morava no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, e estava visitando o familiar. Ele havia se aposentado por invalidez após ser diagnosticado com câncer, de acordo com relatos de parentes ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.
A Polícia Militar informou que o crime aconteceu por volta das 18h30. O padrasto contou que André havia acabado de tomar banho e estava sentado na varanda quando os atiradores chegaram na rua, a pé, e atiraram várias vezes contra a vítima, que ainda tentou fugir, mas foi atingida e caiu nos fundos da casa.
Segundo a polícia, André foi atingido por cinco disparos. A motivação do crime ainda é desconhecida e nenhum suspeito foi preso. A vítima, segundo a PM, tinha cinco passagens na polícia por tráfico de drogas.
Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta