Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Está preso

Coordenador de escola aliciava alunos para prostituição em Rio Bananal

Segundo a polícia, suspeito se aproveitava do cargo para entrar em contato por mensagens de texto com os adolescentes, e oferecia dinheiro para que eles realizassem atos sexuais

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 16:16

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

02 fev 2022 às 16:16
O coordenador de uma escola pública em Rio Bananal, no Norte do Estado, foi preso nesta terça-feira (1º) suspeito de aliciar alunos para a prostituição. A prisão do homem de 38 anos aconteceu na localidade de na região de Córrego Araújo, zona rural do município. A prática foi descoberta quando os alunos procuraram a Polícia Civil para relatar a ação do suspeito. Os nomes dele e da escola não estão sendo divulgados para não expor as vítimas.
O homem trabalhou durante o ano passado como coordenador do turno matutino de uma escola da rede pública estadual. Segundo a Polícia Civil, homem se aproveitava do cargo para entrar em contato com os adolescentes, por mensagens de texto, e oferecia dinheiro para que eles realizassem atos sexuais.
“Ele era coordenador da escola e tinha o contato próximo com os estudantes. Aproveitava dessa função para entrar em contato com eles e oferecer dinheiro, favorecendo a prostituição e a exploração sexual dos adolescentes”, contou o titular da Delegacia de Polícia de Rio Bananal, delegado Fabrício Lucindo.
Complexo do Xuri, em Vila Velha
Complexo do Xuri, em Vila Velha, para onde suspeito foi levado Crédito: Ricardo Medeiros
Coordenador de escola aliciava alunos para prostituição em Rio Bananal
As vitimas eram todos do sexo masculino, com idade entre 15 a 17 anos. A partir das denúncias, o caso passou a ser investigado, com o acompanhamento do Conselho Tutelar de Rio Bananal.
Em posse do mandado de prisão preventiva, os policiais foram até a residência do suspeito, o localizaram e deram voz de prisão. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Rio Bananal e, posteriormente, levado ao Presídio de Xuri, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Segundo a Polícia Civil, o homem vai responder pela prática de crime sexual: "Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável" . A pena é de prisão de 4 a 10 anos de prisão, caso seja condenado.
Em nota, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), a Superintendência Regional de Educação de Linhares informou que a direção da escola, assim que teve ciência do fato, "registrou Boletim de Ocorrências e o Ministério o Público foi acionado. Imediatamente o contrato do professor foi cessado".

Correção

02/02/2022 - 6:09
Diferente do que constava na versão anterior deste texto, a escola pública onde o suspeito ocupou o cargo de coordenador não integra a rede municipal de ensino. A instituição pertence à rede estadual. O texto foi corrigido.

Veja Também

Mãe ligou para filha e ouviu grito de socorro de rapaz em Guarapari, diz advogado

Homem é morto com tiro no pescoço durante assalto em Cariacica

Imagem mostra cena de crime em Guarapari; saiba o que falta esclarecer sobre o caso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Rio Bananal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados