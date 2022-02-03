Tiroteio em praça de Nova Brasília deixa um morto e um ferido em Cariacica

Jovem de 21 anos morreu em tiroteio no bairro Nova Brasília, em Cariacica Crédito: Leitor de A Gazeta

Um jovem de 21 anos morreu e um outro homem, de 28 anos, ficou ferido em um tiroteio no bairro Nova Brasília, em Cariacica , na noite desta quarta-feira (2). De acordo com a Polícia Militar , a troca de tiros teria acontecido entre grupos rivais na praça do bairro. Ele foi socorrido por pessoas que estavam no local para a Unidade de Pronto Atendimento de Alto Laje.

A PM informou que foi acionada por volta das 23h para uma ocorrência de disparos de armas de fogo na praça de Nova Brasília. No local, os militares encontraram o jovem de 21 anos já morto e obtiveram a informação de que o outro homem que ficou ferido havia sido socorrido para a UPA.

Segundo a polícia, informações obtidas na praça apontaram que o tiroteio aconteceu entre grupos rivais. Nenhum suspeito foi detido.

De acordo com a Polícia Civil , o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. A corporação informou que o corpo do jovem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, apurou que seis homens armados desceram de dois carros, dispararam contra o jovem e acabaram ferindo a outra vítima. Várias pessoas estavam na praça no momento do ataque.

Moradores ouviram mais de 50 tiros e policiais civis que estiveram no local recolheram mais de 40 restos de munição da praça.

O homem ferido foi socorrido e levado para um hospital da região. Ainda não se sabe o estado de saúde dele.