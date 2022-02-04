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Violência

Mulher trans é morta a facadas em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo a PM, autor confessou crime e alegou que "perdeu a cabeça" após ter relação sexual com a vítima e a mulher ter informado ser portadora do vírus HIV

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 13:40

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 fev 2022 às 13:40
Mulher trans é assassinada a facadas após programa em Cachoeiro
Polícias Civil e Militar estiveram no local do crime Crédito: Thales Rodrigues
Uma mulher trans, de 28 anos, foi morta a facadas na manhã desta sexta-feira (04) no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu na casa do suspeito, um homem de 32 anos, após terem relação sexual. Ele aguardou a chegada da polícia e confessou o crime , dizendo que "perdeu a cabeça" após saber que a mulher era portadora do vírus HIV. Os nomes da vítima e do assassino não foram divulgados pela polícia.
De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, o crime ocorreu no segundo andar de um prédio na Rua Arthur Prata. O repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul, esteve no local e apurou que o suspeito conheceu a mulher no Centro de Cachoeiro. Os dois foram para a casa dele para usar drogas e, durante o consumo dos entorpecentes, decidiram manter relações sexuais. Enquanto faziam sexo, a vítima teria revelado ser portadora do vírus HIV.
O homem disse à polícia que, após a confissão da mulher trans, "perdeu a cabeça", pegou uma faca e deu vários golpes nela. Após matá-la, ligou para o Ciodes-190 e assumiu a autoria do crime. 
Droga e faca usada no crime foram aprendidos
No local, a polícia apreendeu a faca usada no crime além de pinos de droga Crédito: Thales Rodrigues
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O homem foi levado para a Delegacia Regional da cidade.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória do município. "O corpo da vítima foi encaminhado ao SML para ser necropsiado e, posteriormente, liberado a familiares", concluiu.

Atualização

04/02/2022 - 6:15
A Polícia Civil enviou nota sobre o encaminhamento dado ao detido de 32 anos. O texto foi atualizado.

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