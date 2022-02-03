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Em surto

Homem invade supermercado e ataca funcionárias em São Gabriel da Palha

Segundo a PM, homem estava em surto, por uso de entorpecentes, e foi necessário o uso de força para imobilizá-lo, já que ele estava extremamente alterado e resistente à abordagem
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 fev 2022 às 17:46

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 17:46

Homem invade supermercado e ataca funcionárias em São Gabriel da Palha
Homem invade supermercado e ataca funcionárias em São Gabriel da Palha Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem invadiu um supermercado no Centro de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado, e atacou duas funcionárias por volta de 8h15 desta quinta-feira (3). À reportagem de A Gazeta, o gerente do estabelecimento, que não quis ser identificado, contou que funcionários e clientes ajudaram a conter o invasor até a chegada da Polícia Militar. A corporação informou que ele estava em surto, por uso de entorpecentes.
As duas mulheres estavam no caixa do supermercado quando o homem chegou transtornado ao local, segundo o gerente do estabelecimento. Uma das funcionárias machucou o braço, mas não precisou de atendimento médico.
O homem foi contido por cerca de 20 minutos até a chegada da PM. Os policiais constataram que ele estava em surto e acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro. Ele foi encaminhado para receber atendimento médico.
Por nota, a Polícia Militar afirmou que os militares precisaram fazer “uso de força progressiva para imobilizar o indivíduo, que estava extremamente alterado e resistente à abordagem”.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência não foi entregue na Delegacia Regional de São Gabriel da Palha.

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