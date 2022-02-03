Homem invade supermercado e ataca funcionárias em São Gabriel da Palha Crédito: Leitor | A Gazeta

A Gazeta, o gerente do estabelecimento, que não quis ser identificado, contou que funcionários e clientes ajudaram a conter o invasor até a chegada da Polícia Militar. A corporação informou que ele estava em surto, por uso de entorpecentes. Um homem invadiu um supermercado no Centro de São Gabriel da Palha , no Noroeste do Estado, e atacou duas funcionárias por volta de 8h15 desta quinta-feira (3). À reportagem de, o gerente do estabelecimento, que não quis ser identificado, contou que funcionários e clientes ajudaram a conter o invasor até a chegada da Polícia Militar. A corporação informou que ele estava em surto, por uso de entorpecentes.

As duas mulheres estavam no caixa do supermercado quando o homem chegou transtornado ao local, segundo o gerente do estabelecimento. Uma das funcionárias machucou o braço, mas não precisou de atendimento médico.

O homem foi contido por cerca de 20 minutos até a chegada da PM. Os policiais constataram que ele estava em surto e acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro. Ele foi encaminhado para receber atendimento médico.

Por nota, a Polícia Militar afirmou que os militares precisaram fazer “uso de força progressiva para imobilizar o indivíduo, que estava extremamente alterado e resistente à abordagem”.