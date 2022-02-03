Motorista enche o tanque e foge de posto de combustíveis em Ibatiba

De acordo com o relato repassado à Polícia Militar, um frentista abasteceu o veículo, que seria um Chevrolet S-10, de cor preta. Como estava no horário do trabalhador encerrar o expediente, pediu ao colega do posto para receber o pagamento.
Porém, antes que o valor de R$ 405 fosse recebido, o motorista entrou no carro e saiu, sem pagar. Os funcionários contaram que o homem tinha uma tatuagem em um dos braços, era alto, robusto, cabelos baixos e enrolados com mechas loiras.
O estabelecimento possui câmeras de segurança e o proprietário foi orientado a informar o crime à delegacia de Polícia Civil. Ninguém foi preso.