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Caparaó

Motorista enche o tanque e foge de posto de combustíveis em Ibatiba

Crime aconteceu em estabelecimento às margens da BR 262. Prejuízo ao posto foi de R$ 405

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 13:46

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 fev 2022 às 13:46
Um motorista parou o veículo em um posto de combustíveis na noite desta quarta-feira (02), pediu para encher o tanque e fugiu sem pagar. O crime aconteceu por volta das 20h15, às margens da BR 262, em Ibatiba, no Caparaó capixaba.
De acordo com o relato repassado à Polícia Militar, um frentista abasteceu o veículo, que seria um Chevrolet S-10, de cor preta. Como estava no horário do trabalhador encerrar o expediente, pediu ao colega do posto para receber o pagamento.
Porém, antes que o valor de R$ 405 fosse recebido, o motorista entrou no carro e saiu, sem pagar. Os funcionários contaram que o homem tinha uma tatuagem em um dos braços, era alto, robusto, cabelos baixos e enrolados com mechas loiras.
O estabelecimento possui câmeras de segurança e o proprietário foi orientado a informar o crime à delegacia de Polícia Civil. Ninguém foi preso. 

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