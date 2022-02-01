Preço médio da gasolina no ES já chega a R$ 7,43; veja lista por cidade

A inflação não dá trégua ao capixaba, que continua a sentir no bolso o peso do preço do combustível. Em algumas cidades do Espírito Santo, quem precisar encher o tanque do veículo já desembolsa, em média, R$ 7,43 por litro da gasolina comum, enquanto a versão aditivada pode custar até R$ 7,45.
Não se trata de um caso isolado. Em 37 cidades do Estado, valor médio do litro da gasolina comum, por exemplo, já está em pelo menos R$ 7, considerando a última semana do mês (24 a 30 de janeiro). Na primeira semana, apenas 20 municípios registravam valores tão elevados. Os dados são do Monitor de Combustíveis da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e correspondem a notas fiscais emitidas pelos postos. (Veja lista com as cidades no final da matéria)
A alta, entretanto, não é exclusiva do Espírito Santo, e acontece a despeito de os governadores terem decidido prorrogar por 60 dias o congelamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que se encerraria nesta segunda-feira (31).
No último dia 11, a Petrobras anunciou aumento de 4,8% da gasolina nas refinarias, afirmando seguir as variações do petróleo no mercado internacional, que iniciou o ano valorizado, e também o câmbio, como prevê sua política de Preço de Paridade de Importação (PPI).
Desde 2017, a estatal considera esses dois componentes para calcular o preço de venda nas refinarias. Essa política de preços resultou numa queda temporária nos preços no início da pandemia, em 2020, em função da menor demanda por petróleo no mundo.
Porém, com a retomada global a partir da vacinação em 2021, o petróleo voltou a se valorizar e os combustíveis dispararam no Brasil. Isso porque a maior parte do preço que chega na bomba é justamente aquele cobrado pela Petrobras.
Também entram na conta os custos e lucros das distribuidoras e dos postos, além dos impostos federais e o ICMS, que é estadual.
A situação é ainda mais críticas em outros locais do país. Pela primeira vez, o levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo (ANP) registrou o litro da gasolina custando mais de R$ 8. O caso aconteceu em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde quem abasteceu nesta segunda-feira (31), precisou desembolsar R$ 8,03 por cada litro.
No Espírito Santo, o litro de gasolina mais caro atualmente é vendido em Rio Novo do Sul. Por lá, quem vai abastecer com a versão comum precisa pagar, em média, R$ 7,43 na bomba.
Na sequência, aparecem no topo do ranking as cidades de Castelo, com média de R$ 7,39, e os municípios de Divino de São Lourenço e Governador Lindenberg, onde o valor médio do litro é de R$ 7,29.
Os preços altos não são uma exclusividade das pequenas cidades. Mesmo em grandes municípios capixabas, motoristas também se depararam com preços mais elevados. É o caso de Colatina, por exemplo, onde alguns postos também já vendem acima de R$ 7,08.
Entre municípios com a gasolina mais barata o destaque é Serra, na região metropolitana da Grande Vitória. Na cidade, o litro do combustível comum é vendido em média a R$ 6,64, seguido por Aracruz (R$ 6,72) e Santa Leopoldina (R$ 6,73). Veja a lista completa, por município: