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Preso em Vila Velha

PF prende suspeito de fornecer armas para o crime organizado no ES

Homem estava foragido da Justiça até a manhã desta quinta-feira (3), quando foi preso em um imóvel na Praia da Costa. Ele divulgava fuzis nas redes sociais

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 14:18

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

03 fev 2022 às 14:18
Suspeito fornecia armas de grosso calibre, como os mostrados na foto
Suspeito fornecia armas de grosso calibre, como os mostrados na foto Crédito: Divulgação | Polícia Federal
PF prende suspeito de fornecer armas para o crime organizado no ES
Suspeito de ser um dos principais fornecedores de armas para o crime organizado no Espírito Santo, um homem de 26 anos que estava foragido da Justiça foi preso na manhã desta quinta-feira (3), em Vila Velha. Ele estava escondido em um flat, na Praia da Costa, e não teve o nome informado.
De acordo com a Polícia Federal, o detido é apontado como o responsável pelo fornecimento de armas de grosso calibre e usava até as redes sociais para fazer a divulgação dos fuzis. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido no último dia 11 pela Quinta Vara Criminal da Serra.
"O suspeito responde por vários tipos de crime. Entre eles: tráfico de drogas, porte ilegal de arma e receptação"
Bruno Zane - Delegado da PF e chefe da Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo
Ainda segundo a PF, outros 14 foragidos da Justiça foram presos nos últimos dois meses pela Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo, "todos com envolvimento com organizações criminosas violentas". Dessas prisões, 12 foram na Grande Vitória, uma em Linhares e uma em Santos (SP).
De acordo com a Polícia Federal, o suspeito preso nesta quinta-feira não admitiu envolvimento com o crime. A quantidade de armas que ele teria fornecido a organizações criminosas capixabas ainda está sendo apurada pela corporação.

Atualização

03/02/2022 - 6:19
A Polícia Federal informou a idade do homem preso nesta quinta-feira (3) e passou mais detalhes sobre a ação. O texto foi atualizado.

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