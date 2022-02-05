Um cão farejador da Polícia Civil (PC) – de nome Mago – encontrou uma panela elétrica com drogas em uma casa localizada no bairro Piuminas, em Piúma , no Sul do Estado . A ação foi resultado de uma operação contra o tráfico de drogas nos bairros Piuminas e Acaiaca, na quinta-feira (3). Ao todo, três pessoas foram presas. Também foram apreendidas drogas, dinheiro e pássaros.

A droga foi localizada com a ajuda do cão farejador Mago Crédito: Divulgação \ PCES

A operação também recebeu o apoio de policiais da Delegacia Regional de Anchieta, da Força Tática e do Serviço Reservado da Polícia Militar e o auxílio do K9, cão Mago.

“A equipe chegou até as residências, por meio de trabalhos de investigação e, durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, sendo que em duas residências houve flagrante”, informou a PC em nota.

Your browser does not support the audio element. Polícia encontra drogas em panela elétrica dentro de uma casa no Sul do ES

A titular da DP de Piúma, delegada Rosane Cysneiros, diz que o objetivo é atuar contra o tráfico de drogas. “A operação tem objetivo de coibir o tráfico de drogas na região e as investigações continuam, a fim de encontrar novos envolvidos nesses crimes”, esclareceu.

PIUMINAS

No bairro Piuminas, os policiais encontraram na cozinha da casa de um homem de 20 anos e de uma mulher de 19 anos, uma panela de elétrica com 32 buchas de maconha. A droga foi localizada com a ajuda do cão farejador Mago.

Segundo a Polícia Civil, material de embalo para as drogas bem como uma quantia em dinheiro também estavam no local. “Foram apreendidas várias sacolinhas plásticas para embalo de entorpecentes e a quantia em espécie de R$ 1.333,90 fracionada em cédulas de valores variados”, disse.

Os suspeitos foram autuados em flagrante delito por tráfico de drogas e associação ao tráfico. “O homem ainda foi autuado por crime ambiental, pois na residência do casal foram apreendidos dois pássaros sem a devida autorização do órgão competente”, comunicou a PC.

A Polícia Civil apreendeu drogas, dinheiro e pássaros durante operação conjunta em Piúma Crédito: Divulgação \ PCES

No mesmo bairro, os policiais apreenderam, na casa de uma mulher de 31 anos, 192 pinos de substância análoga à cocaína, oito pedras de substância análoga a crack e três tabletes e 500 gramas de substância análoga à maconha.

Além disso, foram apreendidos R$ 167,60 em espécie, sete celulares, 24 pinos vazios, uma balança de precisão, uma moeda peruana e um papagaio sem a devida anilha de identificação. Segundo a polícia, a mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.