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Cão farejador

Polícia encontra drogas em panela elétrica dentro de uma casa no Sul do ES

Durante uma operação conjunta, a Polícia Civil prendeu três suspeitos e também apreendeu drogas, dinheiro e pássaros

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 09:21

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

05 fev 2022 às 09:21
Um cão farejador da Polícia Civil (PC) – de nome Mago – encontrou uma panela elétrica com drogas em uma casa localizada no bairro Piuminas, em Piúma, no Sul do Estado. A ação foi resultado de uma operação contra o tráfico de drogas nos bairros Piuminas e Acaiaca, na quinta-feira (3). Ao todo, três pessoas foram presas. Também foram apreendidas drogas, dinheiro e pássaros.
Cão farejador encontra panela elétrica com drogas em residência de Piúma
A droga foi localizada com a ajuda do cão farejador Mago Crédito: Divulgação \ PCES
A operação também recebeu o apoio de policiais da Delegacia Regional de Anchieta, da Força Tática e do Serviço Reservado da Polícia Militar e o auxílio do K9, cão Mago.
“A equipe chegou até as residências, por meio de trabalhos de investigação e, durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, sendo que em duas residências houve flagrante”, informou a PC em nota.
Polícia encontra drogas em panela elétrica dentro de uma casa no Sul do ES
A titular da DP de Piúma, delegada Rosane Cysneiros, diz que o objetivo é atuar contra o tráfico de drogas. “A operação tem objetivo de coibir o tráfico de drogas na região e as investigações continuam, a fim de encontrar novos envolvidos nesses crimes”, esclareceu.

PIUMINAS

No bairro Piuminas, os policiais encontraram na cozinha da casa de um homem de 20 anos e de uma mulher de 19 anos, uma panela de elétrica com 32 buchas de maconha. A droga foi localizada com a ajuda do cão farejador Mago.
Segundo a Polícia Civil, material de embalo para as drogas bem como uma quantia em dinheiro também estavam no local. “Foram apreendidas várias sacolinhas plásticas para embalo de entorpecentes e a quantia em espécie de R$ 1.333,90 fracionada em cédulas de valores variados”, disse.
Os suspeitos foram autuados em flagrante delito por tráfico de drogas e associação ao tráfico. “O homem ainda foi autuado por crime ambiental, pois na residência do casal foram apreendidos dois pássaros sem a devida autorização do órgão competente”, comunicou a PC.
Cão farejador encontra panela elétrica com drogas em residência de Piúma
A Polícia Civil apreendeu drogas, dinheiro e pássaros durante operação conjunta em Piúma Crédito: Divulgação \ PCES
No mesmo bairro, os policiais apreenderam, na casa de uma mulher de 31 anos, 192 pinos de substância análoga à cocaína, oito pedras de substância análoga a crack e três tabletes e 500 gramas de substância análoga à maconha.
Além disso, foram apreendidos R$ 167,60 em espécie, sete celulares, 24 pinos vazios, uma balança de precisão, uma moeda peruana e um papagaio sem a devida anilha de identificação. Segundo a polícia, a mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.
O homem de 20 anos foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes e as mulheres foram encaminhadas para o Presídio Feminino de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecem à disposição da Justiça.

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