Motociclista morre em acidente na Rodovia das Paneleiras em Vitória

Motociclista morre em batida na Rodovia das Paneleiras Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Um motociclista morreu após colidir com um carro na Rodovia das Paneleiras (antiga Reta do Aeroporto), na madrugada desta segunda-feira (27). Por conta do acidente, a via ficou totalmente interditada no sentido Serra-Vitória, com os veículos sendo desviados pela Norte-Sul. O trânsito já foi normalizado.

O corpo do homem, que ainda não foi identificado, foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) em Vitória para realização dos trabalhos de praxe, conforme noticiou o Bom Dia ES.

Conforme apurações preliminares junto à Polícia Militar no local do acidente, a moto estava em uma das três pistas da rodovia, quando o carro veio por trás e colidiu com o outro veículo, atirando os dois passageiros ao chão. A moto ainda foi arrastada por cerca de 150 metros antes que o carro parasse. O motorista fugiu.

A segunda pessoa na moto, uma mulher, foi socorrida para uma unidade hospitalar da Grande Vitória e o homem ficou caído no local já sem vida.