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Acidente

Motociclista morre em acidente na Rodovia das Paneleiras em Vitória

Enquanto a polícia trabalhava neste acidente, na manhã desta segunda (27), uma segunda colisão aconteceu do outro lado da via, no sentido Vitória-Serra

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 08:45

Publicado em 

28 fev 2022 às 08:45
Motociclista morre em batida na Rodovia das Paneleiras
Motociclista morre em batida na Rodovia das Paneleiras Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Um motociclista morreu após colidir com um carro na Rodovia das Paneleiras (antiga Reta do Aeroporto), na madrugada desta segunda-feira (27). Por conta do acidente, a via ficou totalmente interditada no sentido Serra-Vitória, com os veículos sendo desviados pela Norte-Sul. O trânsito já foi normalizado.
O corpo do homem, que ainda não foi identificado, foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) em Vitória para realização dos trabalhos de praxe, conforme noticiou o Bom Dia ES.
Conforme apurações preliminares junto à Polícia Militar no local do acidente, a moto estava em uma das três pistas da rodovia, quando o carro veio por trás e colidiu com o outro veículo, atirando os dois passageiros ao chão. A moto ainda foi arrastada por cerca de 150 metros antes que o carro parasse. O motorista fugiu.
A segunda pessoa na moto, uma mulher, foi socorrida para uma unidade hospitalar da Grande Vitória e o homem ficou caído no local já sem vida.
Enquanto a policia trabalhava neste acidente, na manhã desta segunda (27), um segundo acidente aconteceu do outro lado, no sentido Vitória-Serra, onde um motociclista, que seria um policial, bateu na traseira de um táxi, conforme noticiou a TV Gazeta. Ele foi socorrido.

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