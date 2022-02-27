Acidente na BR 262 mata uma pessoa e deixa feridos em Domingos Martins

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um acidente na noite de sábado (26), no quilômetro 73 da BR 262, próximo ao Parque do China, em Domingos Martins.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta de 23h05, um carro do modelo Fox, que seguia sentido Vitória, colidiu contra a mureta da ponte, atravessou a pista e colidiu contra a mureta do outro lado. Por conta do acidente, a pista chegou a ficar totalmente interditada até 2h50 deste domingo (27).
O homem que dirigia o carro morreu no local. Outras quatro pessoas (uma mulher e três crianças) ficaram feridas.
Ainda de acordo com a PRF, a mulher teve apenas ferimentos leves. Já as crianças, um menino e uma menina de 9 anos, e uma menina de três anos, foram socorridas com ferimentos mais graves e encaminhadas para o Hospital de Domingos Martins.