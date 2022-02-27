Acidente na BR 262 mata uma pessoa e deixa feridos em Domingos Martins

O homem que dirigia o carro morreu no local. Outras quatro pessoas (uma mulher e três crianças) ficaram feridas.

Ainda de acordo com a PRF, a mulher teve apenas ferimentos leves. Já as crianças, um menino e uma menina de 9 anos, e uma menina de três anos, foram socorridas com ferimentos mais graves e encaminhadas para o Hospital de Domingos Martins.