Acidente na BR 101 mata duas pessoas em Pedro Canário

Duas pessoas morreram em um acidente entre um caminhão e uma moto na BR 101 em Pedro Canário, Norte do Estado. A colisão ocorreu por volta das 9h40 deste sábado (26), no quilômetro 19,8. As vítimas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), são o piloto e a passageira da moto. Os dois morreram no local do acidente. Nomes não foram divulgados.
De acordo com a ocorrência da PRF, o caminhão aguardava no acostamento para cruzar a pista, e não viu a motocicleta que seguia no outro sentido da via. Ao atravessar a via, atingiu a moto.
O trânsito foi liberado.