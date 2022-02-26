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Acidente na BR 101 mata duas pessoas em Pedro Canário

Piloto e passageira de moto morreram no local da colisão, que envolveu um caminhão

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 12:28

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

26 fev 2022 às 12:28
Duas pessoas morreram em um acidente entre um caminhão e uma moto na BR 101 em Pedro Canário, Norte do Estado. A colisão ocorreu por volta das 9h40 deste sábado (26), no quilômetro 19,8. As vítimas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), são o piloto e a passageira da moto. Os dois morreram no local do acidente. Nomes não foram divulgados.
De acordo com a ocorrência da PRF, o caminhão aguardava no acostamento para cruzar a pista, e não viu a motocicleta que seguia no outro sentido da via. Ao atravessar a via, atingiu a moto.
O trânsito foi liberado.

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